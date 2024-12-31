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2024 год в фотографиях: самые сильные снимки уходящего года

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BBC
Лава течет по дороге на полуострове Рейкьянес, Исландия
Лава течет по дороге на полуострове Рейкьянес, Исландия Фото: BBC News

Би-би-си подобрала яркие снимки, сделанные фотографами новостных агентств по всему миру в уходящем году.

Мигранты пролезают сквозь проволочное заграждение на границе Мексики с США
Мигранты пролезают сквозь проволочное заграждение на границе Мексики с США Фото: Qian Weizhong/VCG via Getty Images

Число мигрантов, переходящих американо-мексиканскую границу, при президенте Джо Байдене достигло рекордного уровня, обернувшись для него политической головной болью в преддверии ноябрьских президентских выборов.

Число мигрантов начало расти в 2018 году, в основном за счет жителей Центральной Америки, спасающихся от нищеты, бандитизма, политических репрессий и стихийных бедствий.

Выступление Алиши Киз
Выступление Алиши Киз Фото: AP Photo/David J. Phillip

Американская певица Алиша Киз выступила на шоу в перерыве матча Супербоула в 2024 году.

Киз появилась за красным роялем, одетая в тон в красное платье, и исполнила свой хит «If I Ain't Got You». Затем она вместе с R&B-звездой Ашером исполнила композицию 2004 года «My Boo».

Беженцы рохинджа
Беженцы рохинджа Фото: Reza Saifullah/AP

Индонезийские спасатели обнаружили 69 обгоревших и обезвоженных людей из этнической группы рохинджа на ржавом корпусе судна у побережья провинции Ачех.

Поисково-спасательное агентство страны сообщило, что девять детей, 18 женщин и 42 мужчины были спасены. Еще около 80 человек предположительно были унесены течением. Есть опасения, что они погибли.

Северное сияние в небе над самым северным шведским городом Кируна 7 марта 2024 года
Северное сияние в небе над самым северным шведским городом Кируна 7 марта 2024 года Фото: Leon Neal/Getty Images

В марте по всей Северной Европе можно было наблюдать северное сияние.

В ближайшие несколько лет вероятность увидеть это природное явление увеличится, поскольку Солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла в конце 2024 или начале 2025 года.

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью
Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью Фото: BBC/AFP

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью, падающим над северной частью сектора Газа в апреле 2024 года.

Сброс грузов на парашютах впервые был опробован во время Второй Мировой войны для снабжения окруженных войск. Со временем такой способ стали применять и для доставки гуманитарной помощи, когда все другие, более эффективные решения уже исчерпаны.

На острове Тайвань произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4
На острове Тайвань произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4, повредившее здания и инфраструктуру, особенно на восточном побережье острова.

Полное затмение солнца
Полное затмение солнца Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

В апреле десятки миллионов людей наблюдали полное затмение солнца, охватившее огромную территорию в Северной Америке.

На снимке выше - солнечное затмение над монументом Джорджу Вашингтону в столице США.

Беженцы из Судана
Беженцы из Судана Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Судане. Большинство среди тех, кто бежал в соседний Чад — женщины и дети.

В апреле 2023 года в Судане началась война между армией и мощной военизированной группировкой.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время выборов в Йоханнесбурге, 29 мая 2024 года
Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время выборов в Йоханнесбурге, 29 мая 2024 года Фото: Ihsaan Haffejee/Reuters

На майских выборах в ЮАР Африканский национальный конгресс — партия, возглавившая борьбу против власти белого меньшинства и занимавшая доминирующее положение на протяжении трех десятилетий — потеряла парламентское большинство.

Дональд Трамп с окровавленным ухом после покушения
Дональд Трамп с окровавленным ухом после покушения Фото: AP/Evan Vucci

Дональда Трампа спешно уводят со сцены во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, после того как стрелок открыл по нему огонь с крыши соседнего здания.

Кандидат в президенты от Республиканской партии упал на землю. Пуля чиркнула ему по уху. Покидая сцену, он поднял кулак в знак борьбы.

Олимпиада в Париже, церемония открытия
Олимпиада в Париже, церемония открытия Фото: FRANCOIS-XAVIER MARIT/REUTERS

Открытие Олимпиады 2024 года в Париже прошло зрелищно: тысячи спортсменов проплыли по Сене мимо зрителей на мостах, набережных и крышах домов.

Окончание церемонии прошло под ярко расцвеченной Эйфелевой башней.

Снимок с изображением бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх в Париже
Снимок с изображением бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх в Париже Фото: Jerome BROUILLET/AFP

Поразительный снимок с изображением бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх в Париже привлек внимание всего мира.

Французский фотограф Жером Бруйе знал, что у него есть шанс запечатлеть нечто особенное, когда серфингист поймал одну из самых больших волн дня, и сделал фото, ставшее вирусным.

Демонстранты в ливанском Сидоне
Демонстранты в ливанском Сидоне Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Демонстранты в ливанском Сидоне протестуют против убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Хания был убит в результате израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Пожар в Калифорнии 2024 год
Пожар в Калифорнии 2024 год Фото: Noah Berger/AP

В июле мощный лесной пожар в Калифорнии охватил территорию площадью более 1500 кв. км, уничтожив десятки домов и вынудив бежать от огня тысячи людей.

Обвинение в поджоге было предъявлено человеку, который, по данным следствия, столкнул горящий автомобиль в овраг.

Бомбардировка детской больницы в Киеве
Бомбардировка детской больницы в Киеве Фото: Evgeniy Maloletka/AP

В июле российская ракета попала по детской больнице «Охматдет» в Киеве — крупнейшем педиатрическом учреждении Украины.

Два человека погибли, здание получило значительные повреждения.

Жизель Пелико
Жизель Пелико Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Ужасающая история с множественными изнасилованиями француженки Жизель Пелико облетела весь мир.

Обвиняемым по делу об изнасилованиях проходил 51 мужчина, включая супруга Пелико, с которым она провела в браке 50 лет.

Отказавшись от права на анонимность, эта женщина стала символом мужества и стойкости.

Палестинские беженцы
Палестинские беженцы Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Палестинцы в секторе Газа едут на поврежденном автомобиле из восточной часть Хан-Юниса, получив от израильской армии распоряжение об эвакуации.

Спустя год после начала войны с ХАМАС, в октябре, израильские военные вновь отдали приказ об эвакуации гражданского населения из северной части Газы, что вынудило сотни тысяч местных жителей перебраться на юг сектора.

Но и юг продолжает подвергаться израильским бомбардировкам, поэтому ООН и другие гуманитарные организации заявляют, что безопасных мест в Газе нет.

Камала Харис
Камала Харис Фото: Jacquelyn Martin/AP

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис идет поговорить с журналистами перед посадкой в самолет Air Force Two в аэропорту Лас-Вегаса.

За время своей короткой кампании Харрис не раз посещала «колеблющийся» штат Невада, в том числе знаменитый Лас-Вегас и плотину Гувера.

Валенсия
Валенсия Фото: Alberto Saiz/AP

Более 200 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на населенные пункты на востоке Испании, в том числе Валенсию.

Наводнения сметали здания, разрушали мосты и завалили улицы грязью и мусором. За несколько часов в этом регионе выпала годовая норма осадков.

Ураган «Милтон» движется к Флориде — вид с борта корабля Dragon Endeavor на МКС 9 октября 2024 года.
Ураган «Милтон» движется к Флориде — вид с борта корабля Dragon Endeavor на МКС 9 октября 2024 года. Фото: Matthew Dominick/Nasa

Ураган «Милтон» движется к Флориде — вид с борта корабля Dragon Endeavor, пристыкованного к МКС, 9 октября 2024 года.

Ураган со скоростью ветра до 205 км/ч оставил огромные разрушения по всей Флориде и в соседних штатах.

Сеул
Сеул Фото: Kim Hong-ji /REUTERS

Люди собрались со свечами и плакатами на митинг за отставку президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Попытка президента ввести военное положение потрясла южнокорейское общество, которое хорошо помнит о временах авторитарных правителей.

Студенты тащат на улицу статую покойного президента Хафеза Асада во время митинга возле кампуса Дамасского университета в столице Сирии 15 декабря.
Студенты тащат на улицу статую покойного президента Хафеза Асада во время митинга возле кампуса Дамасского университета в столице Сирии 15 декабря. Фото: Omar HAJ KADOUR / AFP

Власти клана Асадов в Сирии пришел конец. Исламистская вооруженная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (в РФ запрещена) вместе с союзниками в конце ноября пошла в наступление, которое неожиданно быстро привело к развалу сирийской армии и краху режима.

Повстанцы быстро захватили второй по величине город страны, Алеппо, а затем за несколько дней дошли до столицы, Дамаска. Башар Асад бежал в Москву.

BBC
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