2024 год в фотографиях: самые сильные снимки уходящего года

Мигранты пролезают сквозь проволочное заграждение на границе Мексики с США Фото: Qian Weizhong/VCG via Getty Images

Число мигрантов, переходящих американо-мексиканскую границу, при президенте Джо Байдене достигло рекордного уровня, обернувшись для него политической головной болью в преддверии ноябрьских президентских выборов.

Число мигрантов начало расти в 2018 году, в основном за счет жителей Центральной Америки, спасающихся от нищеты, бандитизма, политических репрессий и стихийных бедствий.

Выступление Алиши Киз Фото: AP Photo/David J. Phillip

Американская певица Алиша Киз выступила на шоу в перерыве матча Супербоула в 2024 году.

Киз появилась за красным роялем, одетая в тон в красное платье, и исполнила свой хит «If I Ain't Got You». Затем она вместе с R&B-звездой Ашером исполнила композицию 2004 года «My Boo».

Беженцы рохинджа Фото: Reza Saifullah/AP

Индонезийские спасатели обнаружили 69 обгоревших и обезвоженных людей из этнической группы рохинджа на ржавом корпусе судна у побережья провинции Ачех.

Поисково-спасательное агентство страны сообщило, что девять детей, 18 женщин и 42 мужчины были спасены. Еще около 80 человек предположительно были унесены течением. Есть опасения, что они погибли.

Северное сияние в небе над самым северным шведским городом Кируна 7 марта 2024 года Фото: Leon Neal/Getty Images

В марте по всей Северной Европе можно было наблюдать северное сияние.

В ближайшие несколько лет вероятность увидеть это природное явление увеличится, поскольку Солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла в конце 2024 или начале 2025 года.

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью Фото: BBC/AFP

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью, падающим над северной частью сектора Газа в апреле 2024 года.