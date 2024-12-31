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Изменения в законе: с нового года снизятся платы за некоторые услуги

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Фото статьи
Фото: Arvo Meeks

В результате изменений в законе, которые вступят в силу с 1 января, плата за водные пути снизится на 14 процентов, а плата за возобновляемую энергию - на 20 процентов.

C 1 января 2025 года в Эстонии вступят в силу поправки к Закону о государственном бюджете на год.​ Как передала BNS пресс-служба Рийгикогу, изменения, вносимые законом о внесении поправок в Закон о государственном бюджете, касаются более точного распределения бюджета внутри и между государственными ведомствами.

В закон о дополнении Закона о безопасности мореплавания, инициированный Комитетом по экономическим вопросам, было добавлено положение, снижающее в 2025 году ставку платы за проезд по водным путям на 14 %, чтобы стимулировать международные перевозки грузов и пассажиров морским транспортом.

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