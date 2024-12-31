В результате изменений в законе, которые вступят в силу с 1 января, плата за водные пути снизится на 14 процентов, а плата за возобновляемую энергию - на 20 процентов.
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Изменения в законе: с нового года снизятся платы за некоторые услуги
C 1 января 2025 года в Эстонии вступят в силу поправки к Закону о государственном бюджете на год. Как передала BNS пресс-служба Рийгикогу, изменения, вносимые законом о внесении поправок в Закон о государственном бюджете, касаются более точного распределения бюджета внутри и между государственными ведомствами.