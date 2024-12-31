Видео «Идиоты»: из автомобиля на ходу стреляли петардами

Возможно, световое шоу, которое можно было наблюдать в латвийском городе Иецава, вдохновило компанию устроить собственное представление.

Каспар заметил автомобиль BMW темного цвета, выезжающий из Иецавы. По пути в Ригу пассажир начал стрелять петардами из окна машины.

Петарды попали в машину, ехавшую перед BMW, а также в автомобиль самого Каспара. Хотя мужчина пока не заметил повреждений, он подчеркивает, что ситуация была достаточно опасной.

На видеозаписи Каспара слышно, как он адресует пассажирам BMW, стрелявшим петардами, резкие слова: «Идиоты, просто идиоты».

«Это безумие, ведь петарда может попасть в радиатор машины и взорваться там. В автомобиле все-таки есть небольшие утечки масла, немного топлива, и тогда это может привести к взрыву или возгоранию машины. Когда петарда взрывается, искры разлетаются повсюду. Это, конечно, безумие. Это ставит под угрозу людей и окружающую среду», - отметил Каспар.

О происходящем на шоссе Каспар сообщил в полицию как в момент движения, так и позже, находясь дома.

Номерной знак автомобиля был зафиксирован на фотографиях. Государственная полиция Латвии подтверждает, что информация была получена, однако какие решения будут приняты в связи с произошедшим, можно будет узнать только после праздников.

Видео: Сюжет программы Degpunktā