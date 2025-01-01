ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС Речь президента: хорошая, человечная, лишенная пафоса

В речи не было многих ключевых слов, которые мы ежедневно читаем в новостях, не было даже названий других стран и упоминаний о них. Но мы понимаем, что они скрыты между строк, и чувствуем то же самое, о чем мы переживали весь год.

Целью выступления, похоже, было не подчеркивать дополнительно то, что мы уже знаем и чего боимся. Идея заключалась в том, чтобы найти в этой ситуации семена силы, из которых появится сильный корень и даст весной все новые и новые возможности для ментального цветения. Хорошая речь. Человечная. Лишенная пафоса. Если позволите образное высказывание, в какой-то момент было ощущение, что много видевший в жизни дедушка, но еще крепкий, вдруг взял слово в кругу своей семьи и сказал: мы многое видели, мы многое знаем, мы со всем справимся.

Особенно приятно, что глава государства умеет как бы мимоходом указать существенные вехи, расставить важные знаки. Например, сказать о том, что в следующем году исполняется 500 лет со дня выхода первой эстоноязычной печатной продукции, что начинается Год эстонской книги. Или о том, что этим летом нам очень повезло с погодой.

В этом выступлении было много тем, которые прозвучали, но без нажима на них: домашнее насилие и экономический кризис, безопасность и наука. Но главное, на чем был сделан акцент - объединение людей. В этой речи вообще не было никакого противопоставления. И в этом отношении данное выступление сильно отличается от политических учебников.