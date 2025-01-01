Алар Карис: Эстония всегда оставалась с Рюйтелем, как и он с Эстонией

«Прервался жизненный путь президента Арнольда Рюйтеля. Теперь мы с благодарностью вспоминаем человека, оказавшего глубокое влияние на историю восстановления и укрепления независимости Эстонии. Его твердость и самообладание островитянина способствовали мирному освобождению Эстонии, и он смог убедить многих людей в том, что вступление в Европейский союз отвечает национальным интересам Эстонии», - написал Карис в социальных сетях.

По словам главы государства, он помнит личные встречи и телефонные разговоры с Арнольдом Рюйтелем за последние несколько лет, долгие и тревожные. «Президента Рюйтеля волновали вопросы окружающей среды, устойчивости нашего государства, сельского хозяйства и внутренней политики. Это была забота об Эстонии. Эстония всегда оставалась с ним, как и он с Эстонией», - сказал президент Карис.

«В то же время от него исходило чувство покоя и завершенности, потому что в Таллинне он наконец нашел свой настоящий дом, свой корабль, о котором так долго думал. Вместе с Сирье мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Арнольда Рюйтеля - его жене, детям и внукам, всем его родным и близким», - добавил глава государства.