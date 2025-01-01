Керсти Кальюлайд: Арнольд Рюйтель сумел убедить общественность Эстонии в важности вступления страны в ЕС

«Я выражаю соболезнования госпоже Ингрид Рюйтель, ее детям и внукам. На мой взгляд, самым большим достижением президента Арнольда Рюйтеля было то, что он перед еврореферендумом сумел убедить эстонскую общественность в необходимости вступления страны в Европейский союз», - написала Кальюлайд в социальных сетях.

«Но Арнольд, конечно, был также надежным спутником для каждого следующего президента, по крайней мере для меня - и он, и Ингрид всегда очень поддерживали меня. Спасибо вам за все это», - добавила Кальюлайд.