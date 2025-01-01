Упавшему в трамвае пассажиру понадобилась госпитализация

Во вторник в 12.15 у здания по адресу Петербури-теэ, 51 в Таллинне в трамвае CAF, которым управляла 40-летняя женщина, упал 56-летний пассажир. Мужчина получил травмы; его доставили в больницу.

Тоже 31 декабря в 17.17 было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на улице Вески в деревне Алувере, что в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа. 13-летний мальчик перебегал дорогу и врезался в боковую часть автомобиля Volvo XC70, которым управлял 46-летний водитель. Юный пешеход в результате упал. Мальчика доставили в больницу на обследование.