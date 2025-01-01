Президент Республики, спикер Рийгикогу и премьер-министр выпустили совместное заявление в связи с кончиной президента Арнольда Рюйтеля.
Карис, Хуссар и Михал выпустили совместное заявление в связи с кончиной Арнольда Рюйтеля
В заявлении отмечается, что из жизни ушел президент Арнольд Рюйтель, политик и ученый-агроном, а также глава государства в переходный период.
Авторы заявления подчеркивают, что 96-летний жизненный путь Арнольда Рюйтеля рассказывает и о многогранной судьбе эстонского народа.
Желание отца, чтобы его сын выучился на фермера, привело Арнольда Рюйтеля из дома на Сааремаа на материк, где его сельскохозяйственное образование завершилось должностью ректора сегодняшнего Эстонского университета естественных наук, а затем и работой в Таллинне на посту руководителя всей эстонской сельскохозяйственной сферы.
На протяжении многих лет Арнольд Рюйтель входил в высшее руководство страны, но при этом и поддерживал связи с сельским хозяйством и сельскими жителями.
Защитник эстонских требований суверенитета в Москве
Арнольд Рюйтель был одним из тех, с помощью кого Эстония вышла из тисков советской оккупации и объявила себя свободной. В ноябре 1988 года он защищал суверенитет Эстонии перед центральным советским правительством в Москве, которому тогдашний народный избранник заявил о верховенстве эстонских законов на территории Эстонии. По сути, это положило законное начало освободительному пути эстонского народа.
Арнольд Рюйтель был одним из инициаторов Балтийского сотрудничества и объединителем усилий Эстонии, Латвии и Литвы по обеспечению независимости. В критические дни августовского путча 1991 года он помог эстонскому народу обрести мужество и мир. Он был среди тех, кто проголосовал за решение о восстановлении независимости Эстонской Республики 20 августа 1991 года.
После восстановления независимости Арнольд Рюйтель активно участвовал в партийной политике. Рекордное количество голосов, полученных на выборах в Рийгикогу 1995 года, свидетельствует о доверии народа. В 1995-1997 годах Арнольд Рюйтель был вице-спикером Рийгикогу.
Президент страны и двигатель европейской интеграции
Арнольд Рюйтель стал президентом по результатам голосования коллегии выборщиков в 2001 году. Будучи главой государства, он указал на опасность раскола эстонского общества и инициировал процесс социального примирения. Рюйтель поставил перед собой цель стать президентом всей Эстонии, как городской, так и сельской.
Вступление Эстонии в НАТО и Европейский Союз произошло в течение срока полномочий президента Рюйтеля. Авторитет, разъяснения и позитивный настрой президента Рюйтля помогли получить на референдуме более 66% голосов в пользу вступления Эстонии в Европейский Союз.
Президент Рюйтель всегда считал важным сохранить природу и устойчивость нашей страны. Эстония всегда оставалась с ним, как и он оставался с Эстонией.
Авторы заявления подчеркивают, что страна может быть благодарна Арнольду Рюйтелю за жизнь, которую он прожил ради Эстонии, и выражают глубокие соболезнования семье и друзьям президента Арнольда Рюйтеля.
Завяление подписано президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьером Кристеном Михалом.