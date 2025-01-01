Карис, Хуссар и Михал выпустили совместное заявление в связи с кончиной Арнольда Рюйтеля

В заявлении отмечается, что из жизни ушел президент Арнольд Рюйтель, политик и ученый-агроном, а также глава государства в переходный период.

Авторы заявления подчеркивают, что 96-летний жизненный путь Арнольда Рюйтеля рассказывает и о многогранной судьбе эстонского народа.

Желание отца, чтобы его сын выучился на фермера, привело Арнольда Рюйтеля из дома на Сааремаа на материк, где его сельскохозяйственное образование завершилось должностью ректора сегодняшнего Эстонского университета естественных наук, а затем и работой в Таллинне на посту руководителя всей эстонской сельскохозяйственной сферы.

На протяжении многих лет Арнольд Рюйтель входил в высшее руководство страны, но при этом и поддерживал связи с сельским хозяйством и сельскими жителями.

Защитник эстонских требований суверенитета в Москве

Арнольд Рюйтель был одним из тех, с помощью кого Эстония вышла из тисков советской оккупации и объявила себя свободной. В ноябре 1988 года он защищал суверенитет Эстонии перед центральным советским правительством в Москве, которому тогдашний народный избранник заявил о верховенстве эстонских законов на территории Эстонии. По сути, это положило законное начало освободительному пути эстонского народа.