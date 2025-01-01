Президент Алар Карис любит ясные и краткие мысли, дружелюбное отношение и уравновешенность. Он не ищет ярких образов, даже если какой-то сюжет этого и заслуживает. Если президент и нашел в прошлом году какие-то светлые пятна, то в целом в Эстонии все же мало людей, которые, оглядываясь назад на 2024 год, говорят: все было замечательно, лучше и быть не могло, пишет Янек Мягги (Центристская партия).
ЯНЕК МЯГГИ ⟩ Президент Карис давал в своей речи подсказки, как найти дорогу к счастливому будущему
Упоминание о новой трамвайной линии в Таллинне указывает на то, что более половины общего объема продукции эстонской экономики генерируется в столице, и хорошо и то, если деньги иностранцев (туристов и людей, приезжающих сюда на работу) остаются в «трубах» таллиннского бизнеса - вдруг они все же незаметно просочатся и в остальную Эстонию.
Карис не делал акцент ни на окончании войны, ни на ее окончании именно в следующем году, что является мечтой и целью №1 для западного мира в 2025 году. Он поступил мудро, потому что хоры, поющие «Пусть всегда будет солнце!» могут не сохранить свой певческий голос. Простая мысль: «Каждый человек ищет мира - как внутри, так и снаружи», говорит обо всем, что нужно. Найдем ли мы этот мир, зависит от нас все-таки в меньшей степени, чем нам хотелось бы.
Перефразируя мысль Михкеля Муття о том, что эстонцы предпочитают скорее писать книги, чем читать, президент сказал: «Основа образования - умение читать. В следующем году исполняется 500 лет со дня выхода в свет первого эстоноязычного издания, начнется год книг. Мы были читающей и пишущей нацией вот уже полтысячи лет. У маленькой нации нет другого выбора, кроме как быть умной. Мы все как читатели, так и те, кого читают». Мы стараемся больше читать не только книги, но и людей - то есть, друг друга.
В основу речи президента легли национальное самосознание, потребность и желание быть эстонцем.
«Давайте сформулируем это как девиз Праздника песни и танца в следующем году: Мы создаем свою собственную жизнь и счастье/ Мы говорим на своем родном языке/ Мы поем свои собственные песни своим собственным голосом».
Как он мог не упомянуть о Певческом празднике, который мог бы и должен заглушить «налоговый праздник»? В новогоднюю ночь не уместно жаловаться, злиться, быть недовольным собой и своей страной.
Карис вдохновлял народ сохранять хорошее настроение и трезвый ум. Хотя счастливых людей постоянно раздражают те, кому приходится нелегко, позитивный настрой - единственное, что делает человека счастливым. Президент должен дать людям подсказку, как, несмотря ни на что, стремиться к счастью и более счастливому будущему. Он сделал это.