ЯНЕК МЯГГИ Президент Карис давал в своей речи подсказки, как найти дорогу к счастливому будущему

Упоминание о новой трамвайной линии в Таллинне указывает на то, что более половины общего объема продукции эстонской экономики генерируется в столице, и хорошо и то, если деньги иностранцев (туристов и людей, приезжающих сюда на работу) остаются в «трубах» таллиннского бизнеса - вдруг они все же незаметно просочатся и в остальную Эстонию.

Карис не делал акцент ни на окончании войны, ни на ее окончании именно в следующем году, что является мечтой и целью №1 для западного мира в 2025 году. Он поступил мудро, потому что хоры, поющие «Пусть всегда будет солнце!» могут не сохранить свой певческий голос. Простая мысль: «Каждый человек ищет мира - как внутри, так и снаружи», говорит обо всем, что нужно. Найдем ли мы этот мир, зависит от нас все-таки в меньшей степени, чем нам хотелось бы.