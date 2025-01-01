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Один из устроенных в Эстонии новогодних салютов привел к большим автомобильным пробкам

Перевод: Павел Соболев
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Желающих посмотреть на салют в Вийратси было так много, что это привело к заторам на дорогах.
Желающих посмотреть на салют в Вийратси было так много, что это привело к заторам на дорогах. Фото: Elmo Riig

Проводы старого года и встреча нового фейерверками, организованными в Вийратси, оказались очень многолюдными. После полуночи многим водителям потребовалось около получаса, чтобы выехать из Вийратси, и пробка растянулась аж до Вильянди.

Толпа начала собираться в Вийратси около 23.00, когда уже прибыли первые автомобили и заняли свои места на парковках. Фейерверк, запускавшийся с улицы Техника, можно было наблюдать из нескольких мест; пожалуй, самыми популярными были районы Вильяндиской волостной управы и школы Вийратси, но и на Ива-теэ было полно машин.

Начавшийся в полночь фейерверк продолжался около шести минут, после чего гости из Вильянди, как и из других мест, начали покидать Вийратси более или менее одновременно. Это привело к возникновению настоящей пробки, где не было недостатка в гудках и нарушениях правил дорожного движения.

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