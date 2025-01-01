Проводы старого года и встреча нового фейерверками, организованными в Вийратси, оказались очень многолюдными. После полуночи многим водителям потребовалось около получаса, чтобы выехать из Вийратси, и пробка растянулась аж до Вильянди.
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Один из устроенных в Эстонии новогодних салютов привел к большим автомобильным пробкам
Толпа начала собираться в Вийратси около 23.00, когда уже прибыли первые автомобили и заняли свои места на парковках. Фейерверк, запускавшийся с улицы Техника, можно было наблюдать из нескольких мест; пожалуй, самыми популярными были районы Вильяндиской волостной управы и школы Вийратси, но и на Ива-теэ было полно машин.