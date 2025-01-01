В среду утром сильный ветер прервал паромное сообщение на линии Сыру-Трийги и с островом Кихну. Из-за сильного ветра и высокого уровня воды отменены рейсы из Сыру в 08.15 и из Трийги в 09.30. Информацию о дальнейших рейсах оператор Kihnu Veeteed уточнит не позднее 16.30.
Сильный ветер прервал паромное сообщение с островом Кихну
На линии сообщения с Кихну отменены рейсы парома Kihnu Virve с Кихну в 10.00 и с Муналайда в 14.30. Информацию о дальнейших рейсах уточнят к 15.15. Из-за высокого уровня воды возможны проблемы в перевозке транспортных средств.
На линии сообщения с Вормси паром Ormsö не перевозит транспортные средства массой более пяти тонн из-за высокого уровня воды.