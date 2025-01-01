Сильный ветер прервал паромное сообщение с островом Кихну

В среду утром сильный ветер прервал паромное сообщение на линии Сыру-Трийги и с островом Кихну. Из-за сильного ветра и высокого уровня воды отменены рейсы из Сыру в 08.15 и из Трийги в 09.30. Информацию о дальнейших рейсах оператор Kihnu Veeteed уточнит не позднее 16.30.