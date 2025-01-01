По сообщению Департамента транспорта, в среду утром на шоссе наблюдаются зимние условия, дороги скользкие от снега и наледи. Утром поверхность главных и второстепенных шоссе на островах и западе страны мокрая от реагента или покрыта снегом между колеями, по остальным регионам покрыта снегом.
Департамент транспорта: на дорогах очень скользко из-за снега и наледи!
На западе страны идут дожди, в материковой части страны наблюдаются снегопады и метели.
Температура воздуха сейчас - от 3 градусов мороза до 0, на западном побережье плюсовая температура, 1-4 градусов тепла. Температура на поверхности дорог на островах и северо-западе страны плюсовая, по остальным регионам минусовая.
Днем ожидается облачная погода. Пройдут дожди и мокрый снег, в первой половине дня на севере и востоке страны также снегопады. Температура воздуха - от 1 до 6 градусов тепла. Порывы ветра до 15, на островах и побережье - до 25 м/с.
На дорогах по многим регионам страны наблюдается наледь.