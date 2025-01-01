Департамент транспорта: на дорогах очень скользко из-за снега и наледи!

По сообщению Департамента транспорта, в среду утром на шоссе наблюдаются зимние условия, дороги скользкие от снега и наледи. Утром поверхность главных и второстепенных шоссе на островах и западе страны мокрая от реагента или покрыта снегом между колеями, по остальным регионам покрыта снегом.