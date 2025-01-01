Касса здоровья начинает финансирование лечения рака молочной железы с использованием нового препарата

Препарат используется для лечения взрослых пациентов, у которых диагностирован распространенный или метастатический HER2-позитивный рак молочной железы и которые получили как минимум один предыдущий курс анти-HER2 терапии. По сравнению с финансируемым в настоящее время альтернативным лечением, трастузумаб дексаметазон может отсрочить прогрессирование заболевания на срок до двух лет, обеспечивая пациентам лучшее качество жизни.

«Решение о финансировании трастузумаба дексметазона - это долгожданная хорошая новость для пациентов с распространенным раком молочной железы, которая стала возможной благодаря конструктивным и совместным усилиям Кассы здоровья, фармацевтической компании и онкологов», - сказал онколог больницы PERH, доктор Тынис Метсаотс.

Он подтвердил, что клинические испытания препарата показали очень хорошие результаты и гарантируют пациентам значительно более длительный контроль над болезнью, более длительную общую выживаемость и лучшее качество жизни по сравнению с предыдущим стандартом.

«Это новый тип препарата, конъюгат антитело-химиотерапия, который точно воздействует на раковые клетки с помощью химиотерапии, позволяя вводить более высокую дозу препарата в опухолевую ткань, щадя при этом здоровые клетки. Лечение агрессивного рака груди в Эстонии сделало гигантский шаг вперед», - сказал доктор Метсаотс, объясняя преимущества лечения.

«После того как правительство утвердит необходимое постановление о дополнении перечня медицинских услуг, с 2025 года лекарство смогут получать около 30 пациентов, для которых это решение может означать значительное улучшение качества жизни», - сказал руководитель отдела по работе с партнерами Кассы здоровья Марко Тяхнас.

Инвестиции Кассы здорровья в возмещение расходов на новый препарат в ближайшие годы составляют миллионы евро. Финансирование трастузумаба поможет сократить разрыв в доступе к лечению рака между Эстонией и другими странами, предоставляя жизненно важные варианты лечения для пациентов, нуждающихся в инновационных решениях в сложных ситуациях.