Со среды в Эстонии действует Земельный и пространственный департамент (MaRu), возглавляемый Кати Тамтик, основной целью которого является улучшение среды проживания на всей территории Эстонии.
У Земельного департамента поменялось название и расширились функции
Земельный и пространственный департамент сформирован на базе Земельного департамента с добавлением занимающихся земельным и территориальным планированием отделений Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Министерства культуры, Министерства климата и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.
«В Земельном и пространственном департаменте, или MaRu, объединены две моих любимых сферы - территориальное планирование и публичный сектор. Я как фанатик этой сферы хотела участвовать в формировании и развитии этой организации еще с самого рождения идеи нового департамента», - сказала глава нового департамента Кати Тамтик.
По ее словам, MaRu сыграет крайне важную роль в формировании качественной и устойчивой среды проживания.
«Мое видение заключается в том, чтобы сделать MaRu центром компетенции, который поможет гармонизировать качество планирования по всей Эстонии. Архитектура, сохранение культурных ценностей, адаптация к изменениям климата, энергосбережение и эффективность использования ресурсов должны составлять единое целое. Департамент также будет играть важную роль в предоставлении качественных пространственных данных и различных цифровых решений государству, местным самоуправлениям и частному сектору, с которыми я ценю хорошее сотрудничество в принятии решений по планированию», - сказала Тамтик.
По словам министра экономики и и промышленности Эркки Келдо, он возлагает серьезные ожидания на MaRu.
«Нынешнее правительство решило перевести дать сферу территориального планирования из Министерства регионального развития и сельского хозяйства в Министерство экономики и коммуникаций, чтобы за счет более эффективного и быстрого процесса планирования поднять экономику и создать условия для новых инвестиций в Эстонию. Передача нового MaRu под управление MKM будет способствовать достижению этой цели и, в свою очередь, послужит хорошим стимулом для более продуманного и компактного планирования земель и территорий», - пояснил Келдо.
Новый департамент, который действует со среды, займется стратегическим территориальным планированием, земельными кадастрами, анализом и организацией земельных ресурсов, управлением государственными землями, землеустройством, сбором пространственных данных, услугами и базами пространственных данных, а также утверждением планов местных органов власти.
В дополнение к услугам, уже предоставляемым Земельным департаментом, новое назначение будет включать услуги в рамках платформы электронного строительства от отдела строительства и жилой среды Министерства климата, задачи по реализации пространственного планирования от Министерства регионального развития и сельского хозяйства, задачи по управлению земельными ресурсами от Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, услуги по содержанию государственной незастроенной недвижимости, управлению земельными ресурсами и переразметке земель от Министерства финансов до Министерства климата, а также задачи по стратегическому пространственному планированию от Министерства культуры.
С 2023 года созданием Земельного и пространственного департамента руководило Министерство регионального развития и сельского хозяйства. С 2025 года MaRu подчиняется Министерству экономики и коммуникаций.