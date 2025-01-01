У Земельного департамента поменялось название и расширились функции

Земельный и пространственный департамент сформирован на базе Земельного департамента с добавлением занимающихся земельным и территориальным планированием отделений Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Министерства культуры, Министерства климата и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

«В Земельном и пространственном департаменте, или MaRu, объединены две моих любимых сферы - территориальное планирование и публичный сектор. Я как фанатик этой сферы хотела участвовать в формировании и развитии этой организации еще с самого рождения идеи нового департамента», - сказала глава нового департамента Кати Тамтик.

По ее словам, MaRu сыграет крайне важную роль в формировании качественной и устойчивой среды проживания.

«Мое видение заключается в том, чтобы сделать MaRu центром компетенции, который поможет гармонизировать качество планирования по всей Эстонии. Архитектура, сохранение культурных ценностей, адаптация к изменениям климата, энергосбережение и эффективность использования ресурсов должны составлять единое целое. Департамент также будет играть важную роль в предоставлении качественных пространственных данных и различных цифровых решений государству, местным самоуправлениям и частному сектору, с которыми я ценю хорошее сотрудничество в принятии решений по планированию», - сказала Тамтик.

По словам министра экономики и и промышленности Эркки Келдо, он возлагает серьезные ожидания на MaRu.