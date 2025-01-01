Новогодняя ночь в университетском городе прошла ярко, потому что до и после полуночи на бульваре Вабадузе шло световое шоу, а одновременно между Центральным парком Тарту и толпой, собравшейся на другой стороне Эмайыги, вспыхнуло множество фейерверков.
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Комбинация светового шоу и фейерверков: тысячи тартусцев ярко встретили Новый год
Тысячи людей вышли в центр Тарту, чтобы встретить Новый год. Бульвар Вабадузе был полон людей, ведь на экране, установленном у перекрестка в районе Tartu Kaubamaja, на улице Ууэтуру, можно было услышать и увидеть новогоднее поздравление мэра Тарту Урмаса Клааса и президента Эстонской Республики Алара Кариса, и там же были размещены три световые установки.