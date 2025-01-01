ФОТО, ВИДЕО Комбинация светового шоу и фейерверков: тысячи тартусцев ярко встретили Новый год

Тысячи людей вышли в центр Тарту, чтобы встретить Новый год. Бульвар Вабадузе был полон людей, ведь на экране, установленном у перекрестка в районе Tartu Kaubamaja, на улице Ууэтуру, можно было услышать и увидеть новогоднее поздравление мэра Тарту Урмаса Клааса и президента Эстонской Республики Алара Кариса, и там же были размещены три световые установки.

При этом там возникло своеобразное единство: лучи света вспыхивали на бульваре Вабадузе, а небо по обе стороны от улицы, то есть и в центральном парке, и у реки, украшали фейерверки. И так продолжалось десятки минут. И это несмотря на то, что Тартуская городская управа уже пятый год подряд не устраивает традиционный новогодний фейерверк.