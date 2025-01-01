Последний пакет Байдена, ханукальные свечи, новогоднее ракетное поздравление. Обзор событий в Украине

В центре внимания украинцев также были освобождение еще 189 украинцев из российского плена, а еще первый в истории случай, когда беспилотный морской дрон сбил воздушную цель. Конечно, много говорили о нескольких пакетах помощи США Украине, которые в конце срока своих полномочий предоставила администрация Джо Байдена. И, похоже, украинское министерство юстиции выполнит свои обещания - оно уже восстановило первые несколько государственных реестров, которые были выведены из строя российскими хакерами полторы недели назад.

Символы еврейского праздника на украинских улицах

История с ханукиями - девятисвечниками, которые верующие евреи устанавливают во время Хануки, оказалась своеобразным тестом украинского общества на зрелость. Этот тест украинское общество прошло, хотя и не без шероховатостей. История более чем бурная стартовала в конце минувшей недели.

Так случилось, что в 2024 году Рождество и Ханука совпали по времени. В Киеве, как и в предыдущие несколько лет, установили на главной площади города нарядный девятисвечник (не путать с менорой - семисвечником, который является символом государства Израиль).