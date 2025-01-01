Украинцы весь минувший уикэнд и потом еще понедельник бурно обсуждали те ханукальные свечи, что были установлены на центральной площади Киева. Но эта дискуссия как-то резко прервалась после российской ракетной атаки в ночь на 31 января, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Последний пакет Байдена, ханукальные свечи, новогоднее ракетное поздравление. Обзор событий в Украине
В центре внимания украинцев также были освобождение еще 189 украинцев из российского плена, а еще первый в истории случай, когда беспилотный морской дрон сбил воздушную цель. Конечно, много говорили о нескольких пакетах помощи США Украине, которые в конце срока своих полномочий предоставила администрация Джо Байдена. И, похоже, украинское министерство юстиции выполнит свои обещания - оно уже восстановило первые несколько государственных реестров, которые были выведены из строя российскими хакерами полторы недели назад.
Символы еврейского праздника на украинских улицах
История с ханукиями - девятисвечниками, которые верующие евреи устанавливают во время Хануки, оказалась своеобразным тестом украинского общества на зрелость. Этот тест украинское общество прошло, хотя и не без шероховатостей. История более чем бурная стартовала в конце минувшей недели.
Так случилось, что в 2024 году Рождество и Ханука совпали по времени. В Киеве, как и в предыдущие несколько лет, установили на главной площади города нарядный девятисвечник (не путать с менорой - семисвечником, который является символом государства Израиль).
И вот в конце декабря несколько политических маргиналов вряд ли случайно зажгли дискуссию об уместности символов еврейского праздника на украинских улицах. Хотя эти символы, как уже было сказано, уже несколько лет появлялись в центральных локациях не только в украинской столице, но и в крупнейших городах - от Харькова до Львова. До сих пор ничего громкого вокруг этого не случалось, а вот сейчас в ход пошли самые разные аргументы - дескать, не коренной народ, дескать, почему нет символов христианского Рождества на столь же видных местах.
Складывалось довольно внятное ощущение, что этот «ж-ж-ж» неспроста, как говаривал Винни-Пух. Не раз и не два российские нарративы вбрасывались в украинское общество и одними из наиболее активно продвигаемых были попытки разделить его по каким-то реально существующим или воображаемым границам. Восточные области против западных, выехавшие за границу против оставшихся, украинцы и «понаехавшие».
Вот только «понаехавшими» украинских евреев назвать сложно. Еврейское комьюнити в Украине существует невесть сколько столетий, за это время случалось всякое - от погромов и массового расстрела в Бабьем Яру до избрания этнического еврея Владимира Зеленского президентом страны.
В украинской армии воюет множество украинских граждан - этнических евреев, многие из них демонстративно носят шевроны, на которых одновременно изображены тризуб и могендовид (звезда Давида). Приемный сын раввина всей Украины погиб на фронте. Очень влиятельное харьковское еврейское комьюнити активно поддержало сопротивление российскому вторжению с 24 февраля 2022 года.
На самом деле, эта история очень небезобидна для Украины потому, что одним из нарративов, которые Кремль транслирует в мир по поводу Украины, есть то, что в Киеве правит «нацистский режим». Попытки приклеить такой ярлык и раньше выглядел смешно, достаточно вспомнить премьер-министра Владимира Гройсмана во времена президентства Петра Порошенко или многолетнего мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Российский след в попытке запустить волну публикаций о «киевских нацистах» виден настолько отчетливо, что просто пылает. Но это не делает такие попытки менее опасными для Украины, а точнее - для готовности иностранных партнеров поддерживать Украину и дальше.
Поддержка продолжается
Несмотря на российские попытки приклеить к Украине ярлык «нацизма», поддержка извне расширяется. Директор МВФ от Украины Владислав Рашкован назвал декабрь 2024 года «лучшим месяцем в истории Украины с точки зрения привлечения западной бюджетной помощи». В общей сложности Украина уже получила в декабре более 9,2 млрд долларов только на бюджетную поддержку, это не считая поставок вооружений, которые тоже были весьма впечатляющими. Из этой суммы лишь от ЕС и США было получено около 4,1 млрд евро и более 1,45 млрд долларов соответственно.
И буквально в предпоследний день декабря глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что США передают еще 3,4 млрд долларов Украине в качестве бюджетной помощи. Как пояснила Йеллен, этот пакет помощи - последний из предусмотренных для поддержки Украины за счет тех средств, которые были выделены Конгрессом на эти цели в завершающемся году.
И что интересно, вокруг масштабов помощи Украине извне тоже бурлят дискуссии - от социальных сетей до экспертных сообществ. Они плавно эволюционировали от 2022 года, когда вовсю продвигались идеи о том, что в Украине надо вводить чуть ли не меры «военного коммунизма»: карточное распределение продуктов, замораживание счетов, ну, вот это все из арсенала ленинско-сталинского СССР. На тот момент смело отбрасывались голоса экспертов о том, что разница в размерах экономик Украины и РФ была примерно десятикратной лишь на момент начала полномасштабного вторжения.
Впоследствии, с учетом потерь экономики эта разница наверняка увеличилась. А потому без внешней поддержки - от финансовой до поставки вооружений, сопротивление продлилось бы очень недолго.
Потом случился резкий рост предоставляемой помощи, так что голоса в поддержку «военного коммунизма» как-то пошли на убыль. Но они возбудились резко в конце 2023 года. Тогда по сугубо внутриполитическим причинам Конгресс США не мог почти полгода одобрить закон о безопасности, в котором, среди прочего, были предусмотрены деньги на поддержку борьбы Украины с российской агрессией.
Но потом вновь пошли на убыль после того, как в июне 2024 года группа стран G7 приняла решения, которые позволяли финансировать Украину за счет замороженных за рубежом российских активов.
Сейчас Украина получает партнеров денег практически столько, сколько нужно. Осталось достичь такого же понимания и с поставками действенных вооружений, как того удалось достичь с бюджетной поддержкой.
И как раз для разрушения только-только сложившейся системы поддержки Украины и запускает Кремль раз за разом новые и новые волны дискредитации. В ход идет все - от продавливания своих нарративов в европейских и американских медиа до возбуждения вполне отечественных «полезных идиотов» в самой Украине.
Идеи об «опоре исключительно на собственные силы» тоже не так уж безобидны. Попытки выдавить из украинской экономики больше, чем она физически может дать - это еще один колоссальный риск. И потому не удивительно, что эти нарративы из Кремля заботливо поддерживают - такие вот гибридные атаки на фоне ракет и «шахедов».
С позиции силы
Все эти информационные и психологические атаки режим Путина активно дополняет военным давлением. В рождественскую ночь на 25 декабря РФ провела атаку 106 беспилотниками дальнего действия и 78 ракетами. В ночь на 31 декабря российские войска атаковали Украину 40 беспилотниками и 21 ракетой, включая баллистические «Искандеры» и аэробаллистические «Кинжалы».
К сожалению, как сообщили украинские власти, имелись попадания баллистическими ракетами в Сумской и Киевской областях. Атака на столицу успеха не имела, хотя обломки сбитой баллистической ракеты вызвали повреждения нескольких автомобилей и зданий в одном из восточных районов города. Похоже, целили в Дарницкую ТЭЦ, которая снабжает теплом почти половину столицы.
Никакого рождественского перемирия, которое по просьбе Кремля промоутировал венгерский премьер Виктор Орбан, и близко не видно, да и не было оно возможно. Потому что очень похоже на то, будто Путин поставил на сценарий, в котором он попытается сперва откусить максимально много украинской территории, а потом попробует зафиксировать это положение в соглашении через голову Киева непосредственно с новой администрацией в Вашингтоне.
Украинская армия в ответ на это ведет оборонительные бои на Донбассе и восточнее Харькова, а также атакует там, где видит в этом необходимость и возможность.
Российское командование вводит в бой новые северокорейские части в Курской области? Украинский силы спецопераций захватывают там еще один населенный пункт и пленных из числа корейцев.
Российские силы пытаются угрожать украинскому морскому экспорту? Украинские военно-морские силы и Главное управление разведки атакуют российский черноморский флот. Во время одной из таких миссий случился прецедент: украинский безэкипажный катер сбил российский вертолет, который охотился на украинские морские дроны в районе крымского мыса Тарханкут. Похоже, эффективность украинских морских атак усилится после этого случая.
Бороться, и вправду, есть за что: украинский морской коридор обеспечивает колоссальные масштабы экспорта, которые невозможно было бы реализовать иным путем. Грузооборот украинских морских портов в 2024 году достиг 97 млн тонн, по данным Администрации морских портов.
Это на 35 млн тонн больше, чем в 2023 году, то есть больше, чем на 60%. Конечно, это все равно намного меньше, чем до начала полномасштабного российского вторжения (в 2021 году - 153 млн тонн). Но факт остается фактом: украинские силы обороны отогнали в восточный сектор Черного моря и частично уничтожили российский военно-морской флот, что и позволило возобновить экспорт.
Обмен пленными
Несмотря на отсутствие рождественского перемирия им. Орбана, состоялся еще один долгожданный обмен пленных накануне Нового года. 189 украинцев вернулись домой при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, среди них были 11 бойцов полка «Азов».
Да, это тот самый регулярный полк украинских сил, на который россияне старательно лепили «нацистское» клеймо с 2014 года, и который несколько месяцев героически держал оборону Мариуполя в окружении весной 2022 года.
Еще одна хорошая новость - украинский Минюст восстановил первые несколько государственных реестров, что были выведены из строя в результате российской хакерской атаки 19 декабря. Через несколько дней после атаки руководители министерства пообещали, что в течение двух недель восстановят все. Что ж, прошло примерно с десяток дней после этого обещания, и оно начало выполняться.
Этот случай очень показателен. Он иллюстрирует, что война РФ против соседа имеет гибридный характер: атакуют общественное сознание и энергетику, государственные институты и гражданские объекты, в том числе - ключевые для украинской экономики.
И даже атакуют окружающую среду: нефтяное пятно, которое образовалось в Керченском проливе в середине декабря в результате крушения двух российских танкеров, уже дрейфует на юго-запад – к берегам Румынии, Болгарии и Турции. Это не считая беспрестанных атак на фронте.
В 2025 год Украина входит с надеждами на справедливый мир. А Россия показывает, что говорить с ней возможно только с позиции силы.