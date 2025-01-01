Сегодня в 9.20 в центр тревоги поступило сообщение о выехавшем в Синди в кювет автомобиле BMW. Как сообщает портал дорожной информации Tark Tee, авария произошла на синдиской улице Пийри.
Автомобиль BMW вылетел в кювет, юный водитель вел себя агрессивно и нуждался в протрезвлении
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу.
«На месте происшествия находился 22-летний мужчина, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и стал агрессивным, поэтому полицейские забрали его на протрезвление», - сообщили в PPA.
В результате аварии никто из людей не пострадал.