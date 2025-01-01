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ФОТО Volkswagen врезался в дерево, управлявшая машиной женщина госпитализирована

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В среду в 11.20 в деревне Алласте, что в волости Мульги Вильяндиского уезда, на 4-м километре дороги Каркси-Нуйа-Халлисте было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Volkswagen врезался в дерево. Женщина, управлявшая машиной, была доставлена в больницу.

По предварительным данным, женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением автомобилем на скользкой дороге; машина вылетела с дороги в правую сторону и врезалась в дерево.

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