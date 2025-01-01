Спасатели: крупных инцидентов с пиротехникой не произошло, но одному пострадавшему потребовалась госпитализация

В Вяндра в Пярнумаа жилому дому угрожало возгорание, возникшее в мусорном баке по соседству; там воспламенились остатки пиротехнического комплекта.

Дополнительную работу спасателям дали многочисленные остатки дымящихся или горящих пакетов фейерверков, оставленные на земле, а также загоревшиеся мусорные баки.

В целом новогодняя ночь прошла мирно, крупных пожаров, вызванных пиротехникой, не произошло. С 18.00 31 декабря до 6:00 1 января спасатели выехали в общей сложности на 65 вызовов, большая часть из которых была связана с небольшими пожарами возле зданий.