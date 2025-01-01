РАЙНЕР САКС Исторический момент: украинский морской дрон сбил российский боевой вертолет

Российская армия использовала различные стреляющие устройства, в основном с вертолетов, для предотвращения активности украинских морских беспилотников. Поскольку дронам приходится преодолевать большой путь по морю, чтобы достичь цели, то времени и возможностей для атаки по ним достаточно, хотя поразить дроны на поверхности моря непросто. Поэтому украинские разработчики уже больше года пытаются установить зенитные устройства на морские дроны.

Вертолет был сбит ракетой Seadragon у берегов оккупированного Крыма. Изначально это ракета класса «воздух-воздух», но украинские инженеры смогли адаптировать ее для морских беспилотников. Ми-8 - старомодный, но надежный вертолет, потеря которого (вместе с экипажем) - не самая большая проблема для российской армии. Проблема серьезна для России в том случае, если удар украинского беспилотника не был просто результатом удачи.

В прошлом морские дроны также могли поражать российские вертолеты, но прежде вертолетам всегда удавалось приземлиться. В этой же атаке пострадал и еще один вертолет, однако он все же успел совершить вынужденную посадку в Крыму.

Если украинская оборонная промышленность достигла нового и стабильного потенциала, это исторический момент и результат, который может существенно изменить ведение войны на море в будущем. Для российской армии это означает еще большие проблемы, проблемы для ее Черноморского флота.

Военные планы России против Японии и Южной Кореи