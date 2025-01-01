Военная разведка Украины сообщила, что новая разработка украинского морского беспилотника Magura V5 смогла сбить над морем вертолет Ми-8 российской армии. Сбитие вертолета морским дроном - нечто новое в военном деле, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Исторический момент: украинский морской дрон сбил российский боевой вертолет
Российская армия использовала различные стреляющие устройства, в основном с вертолетов, для предотвращения активности украинских морских беспилотников. Поскольку дронам приходится преодолевать большой путь по морю, чтобы достичь цели, то времени и возможностей для атаки по ним достаточно, хотя поразить дроны на поверхности моря непросто. Поэтому украинские разработчики уже больше года пытаются установить зенитные устройства на морские дроны.
Вертолет был сбит ракетой Seadragon у берегов оккупированного Крыма. Изначально это ракета класса «воздух-воздух», но украинские инженеры смогли адаптировать ее для морских беспилотников. Ми-8 - старомодный, но надежный вертолет, потеря которого (вместе с экипажем) - не самая большая проблема для российской армии. Проблема серьезна для России в том случае, если удар украинского беспилотника не был просто результатом удачи.
В прошлом морские дроны также могли поражать российские вертолеты, но прежде вертолетам всегда удавалось приземлиться. В этой же атаке пострадал и еще один вертолет, однако он все же успел совершить вынужденную посадку в Крыму.
Если украинская оборонная промышленность достигла нового и стабильного потенциала, это исторический момент и результат, который может существенно изменить ведение войны на море в будущем. Для российской армии это означает еще большие проблемы, проблемы для ее Черноморского флота.
Военные планы России против Японии и Южной Кореи
Газета Financial Times опубликовала материал о российском военном планировании, из которого выяснилось, что в 2013-2014 годах был разработан очень подробный список целей для атак в Японии и Южной Корее в случае войны.
Российское военное планирование фактически требует подготовки таких списков целей военной разведкой абсолютно по всем направлениям. Включая даже КНР и Иран. И первые подобные списки на восточном направлении были составлены точно не в 2013-2014 годах, а уже во времена Советского Союза. Списки целей обновляются через определенный период времени или в связи с изменениями политической ситуации и ситуации с безопасностью.
В ходе военных учений российской армии также отрабатывается фактическое уничтожение этих целей. Из статьи FT видно, что российская армия хочет добиваться максимального результата от авиаударов, то есть разрушения всей инфраструктуры. Это, так сказать, спланированная идеальная ситуация, но она не означает, что российская армия действительно может проводить атаки такого масштаба.
На данный момент из источников украинской разведки известно, что на складах российской армии в общей сложности имеется около 1400 тактических ракет всех типов, что не позволяет проводить масштабные атаки при наличии ПВО. Планы российской армии, представленные FT, также должны обеспечить выход оборонной промышленности на производство необходимого количества ракет. В России также действует принцип: если хочешь что-то получить из госбюджета, надо много просить.
Новогоднее нападение России на Украину
Сегодня ночью и утром российская армия применила в общей сложности шесть баллистических ракет типа «Искандер» и одну ракету «Кинжал», а также шесть управляемых ракет Х-69 и восемь крылатых ракет Х-22. По данным ВВС Украины, ПВО уничтожила пять ракет Х-69 и одну ракету «Кинжал». Судя по текущей информации, похоже, что все ракеты были сбиты над Киевом, включая «Кинжал».
Остальные ракеты пытались поразить цели в районе Сум, но более подробная информация о результатах атаки не разглашается. Ввиду отсутствия информации об отключениях электроэнергии или других крупных разрушениях, возникает вопрос, для нападения на что России потребовалось тратить пять ракет «Искандер» и восемь ракет Х-22?
В российских военных блогах уже некоторое время циркулирует информация о том, что Украина планирует нанести новый крупный удар по территории России из районов Сумской области. Не исключено, что российская армия пыталась ударить по какому-то району сосредоточения или командному пункту украинской армии. За последнюю неделю украинская армия нанесла удар по штабам подразделений российской армии, и России приходится предъявлять какой-то противовес.
Вчера российская армия атаковала крылатой ракетой сельскохозяйственное предприятие в Одесской области и попала в офисное здание, где также был ранен один человек. Смысл такой атаки остается неясным.
Город Запорожье подвергся атаке планирующей бомбы и беспилотников, в результате чего там загорелся частный дом.
Ситуация на поле боя
На фронтах количество атак российской армии осталось на уровне предыдущих дней. Активность тактической авиации оставалась очень низкой. Активность артиллерии также снизилась. Большинство атак осуществляется небольшими группами пехоты, реже используется бронетехника.
В районах Курской области российская армия продолжает наступления, но с пониженной интенсивностью. Это можно объяснить атаками украинской армии в последние дни. Украинская армия также проводит успешные контратаки и способна захватить позиции российской армии. Существенных изменений в дислокации войск нет.
На направлении Харькова российские части бездействовали.
Активные наступательные действия российской армии продолжались в направлении Купянска и Лимана. Российская армия смогла закрепить свои успехи и занять большую часть населенного пункта Терны, который был важной украинской оборонительной позицией между Лиманом и Купянском.
Однако быстрого продвижения российских войск не прогнозируется, так как впереди там реки. В направлении Северска российская армия вновь предприняла более активные попытки продвинуться в направлении населенного пункта Белогоровка, но успеха не добилась.
Вчера в районе Бахмута начались очень активные атаки по всем направлениям. Особенно напряженными были бои в районе города Часов Яр. Пока информации об изменениях на линии фронта нет. Активные нападения были также в городе Торецк, но без особого прогресса.
Российские части очень активно атаковали в районе Покровска. Им удалось незначительно улучшить свои позиции в некоторых точках к югу от города. К северо-западу от Донецка продолжаются интенсивные бои. Российская армия немного успела продвинуться в паре мест.
На Южном фронте произошли менее напряженные разведывательные бои.
Похороны высокопоставленного российского военного
Вчера в Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками российской армии генерал-майора Константина Смешко. По имеющейся информации, он скончался при исполнении служебных обязанностей 26 декабря. Российские новостные каналы не раскрывают, где погиб генерал.
Скорее всего, он мог быть убит в результате авиаудара украинской армии по объекту хранения и ремонта беспилотников в Орловской области. Но в тот день произошло еще и несколько других атак в тылу российских войск.
Министр энергетики Болгарии заявил, что готов поставлять газ в Молдову. По словам министра, недавно между двумя странами было заключено соглашение, на основании которого они могут поддержать друг друга в кризисной ситуации. Эта новость несколько снижает возможности России оказывать давление на Молдову.
Прекратив поставки газа в Приднестровье 1 января, Россия фактически рискует потерять свое влияние в подконтрольном ей регионе. В случае успешного управления кризисом отношения Молдовы и Приднестровья могут начать развиваться совершенно иначе, чем раньше.