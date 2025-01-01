Колонка Postimees Хорошие новости на подходе

Подводя итоги полного неприятностей 2024 года, давайте все-таки вспомним и о позитивных событиях, которые могут привести к благоприятным изменениям в мире уже в новом году.

Это не значит, что Postimees смотрит на мир через розовые очки, однако было бы неправильно игнорировать обнадеживающие признаки того, что наша жизнь может улучшиться.

Конечно, всегда есть риск принять желаемое за действительное, однако экономический спад, похоже, подходит к концу. Ставки по кредитам уже упали, что принесло значительное облегчение заемщикам, и, по прогнозам, они продолжат падать в следующем году.

Приближаются выборы в местные органы власти, которые, вероятно, станут тревожным сигналом для правящих партий: продолжение нынешней политики неизбежно приведет их в оппозицию. Это может означать, что земельный налог не будет повышаться семимильными шагами.

Наши Силы обороны продолжают вооружаться и сотрудничать на региональном уровне с союзниками, прежде всего с Великобританией, странами Северной Европы, Латвией и Литвой.

Ситуация в Балтийском море будет взята под контроль, и гибридные атаки прекратятся, хотя инциденты могут происходить и дальше.

С Путиным или без Путина, но способность России продолжать войну в Украине в том же масштабе иссякает. В Курске боевые действия северокорейцев не привели ни к каким изменениям, кроме массовых потерь.