Прошедший год был непростым: Эстония страдала от экономического спада, кровавая война в Украине продолжалась, а Россия пытается различными способами дестабилизировать жизнь демократических стран, в том числе с помощью нападений на подводную инфраструктуру. Однако есть и позитивные новости.
Колонка Postimees ⟩ Хорошие новости на подходе
Подводя итоги полного неприятностей 2024 года, давайте все-таки вспомним и о позитивных событиях, которые могут привести к благоприятным изменениям в мире уже в новом году.
Это не значит, что Postimees смотрит на мир через розовые очки, однако было бы неправильно игнорировать обнадеживающие признаки того, что наша жизнь может улучшиться.
Конечно, всегда есть риск принять желаемое за действительное, однако экономический спад, похоже, подходит к концу. Ставки по кредитам уже упали, что принесло значительное облегчение заемщикам, и, по прогнозам, они продолжат падать в следующем году.
Приближаются выборы в местные органы власти, которые, вероятно, станут тревожным сигналом для правящих партий: продолжение нынешней политики неизбежно приведет их в оппозицию. Это может означать, что земельный налог не будет повышаться семимильными шагами.
Наши Силы обороны продолжают вооружаться и сотрудничать на региональном уровне с союзниками, прежде всего с Великобританией, странами Северной Европы, Латвией и Литвой.
Ситуация в Балтийском море будет взята под контроль, и гибридные атаки прекратятся, хотя инциденты могут происходить и дальше.
С Путиным или без Путина, но способность России продолжать войну в Украине в том же масштабе иссякает. В Курске боевые действия северокорейцев не привели ни к каким изменениям, кроме массовых потерь.
Валютные резервы России истощаются, нефть продается дешевле, чем необходимо для поддержания работы военной машины, а атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вывели из строя, по разным оценкам, от пятой части до трети ее нефтеперерабатывающих мощностей.
Поставки военной техники тоже на исходе, артиллерия изношена и уже не позволяет вести точную стрельбу. Несмотря на то, что пушечного мяса у России по-прежнему много, объем человеческой массы, похоже, не сказывается на качестве ведения боевых действий.
Ходят слухи, что Россия хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Ираном в январе до вступления Трампа в должность. Зная аллергию Трампа на Иран, стремящийся продолжать разработку своей ядерной программы, это стало бы большой ошибкой для России.
В любом случае, коалиция демократических и менее демократических стран, которые хотят укрепления нынешнего мирового порядка, становится все более очевидной в качестве противовеса так называемой «оси зла».
Израиль, Южная Корея, Азербайджан и Турция делают все больше, чтобы помочь Украине, и Россия должна винить в этом только себя. Последним «мудрым» поступком России стал сбитый азербайджанский пассажирский самолет, что привело к гибели многих невинных людей.
Различные гибридные атаки на западные страны также потерпели неудачу. России также не удалось изменить курс Молдовы на интеграцию с ЕС, и можно предположить, что Дональд Трамп на посту президента США станет, скорее, разочарованием для Путина, поскольку он пообещал масштабную помощь Украине, если Путин в конечном итоге отвергнет его мирный план.
Кровавый диктатор Сирии свергнут, и последние события в этой многострадальной стране вселяют в нас осторожный оптимизм. Пока не ясно, приживется ли в стране мирное развитие, но можно с полной уверенностью сказать, что российские вооруженные силы, разбомбившие Алеппо в руины, вскоре уйдут оттуда.
Что касается политики Германии, можно предсказать приход к власти христианских демократов. Они пообещали обязательно продолжать поддерживать Украину и стимулировать новый рост немецкой экономики. Если это произойдет, вслед за немецким рынком в гору двинутся и Евросоюз в целом, и Эстония.
Разумеется, каждый из нас должен внести свой небольшой вклад, чтобы сделать жизнь нашей страны лучше: никто за нас этого не сделает.
В любом случае будем думать о том, что позитивные изменения на подходе - впадать в черную депрессию точно не стоит.
Postimees желает читателям счастливого Нового года и хороших новостей!