Жители непризнанного Приднестровья остались без газа, отопления и горячей воды со среды, 1 января, из-за прекращения поставок российского газа транзитом через Украину.

В Приднестровье нет отопления и горячей воды

«В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению», - сообщили в компании «Тирастеплоэнерго».

Единственное исключение там сделали для больниц. Сейчас в Тирасполе и окрестностях около +7°C днем и -2°C ночью.

Граждан призвали не открывать краны горячей воды и не сливать батареи самостоятельно.

Для отопления предложено пользоваться электрообогревателями, заделать щели в окнах и дверях, завесить их одеялами и шторами.

«Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа», - добавили в «Тирастеплоэнерго».

Отключение газа и прекращение поставок электроэнергии

В компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщили об отключении газа для потребителей, в том числе для многоквартирных и частных домов, а также крышных котельных.

Граждан призвали закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстановить его подачу.

Телеканал «ТСВ Приднестровье» сообщает, что крупнейшая в регионе Молдавская (Кучурганская) ГРЭС начала переходить с газа на уголь для выработки электроэнергии.

«Переход штатный, несмотря на то, что энергоблоки старые. Генерация происходит. МГРЭС вырабатывает 105 мегаватт и ещё 8 дубоссарская станция. Это сейчас. Мощность генерации будет нарастать, когда многоэтажки начнут греться обогревателями», - сообщает телеканал.

По данным Telegram-канала «Приднестровец», запасов угля на ГРЭС хватит на 50-52 дня.

Кроме того, станция перестала поставлять электроэнергию в остальную часть Молдовы, на правый берег Днестра.

Власти в Кишеневе заверяют, что покроют потребности страны в электроэнергии за счет закупок в Румынии.

«Газпром» прекратил подачу газа через Украину

Со среды, 1 января, «Газпром» полностью прекратил подачу газа через Украину, так как истек пятилетний транзитный договор с «Нафтогазом Украины».

В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего «Газпром» «лишен технической и юридической возможности» поставлять газ.