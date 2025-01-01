Россия лишилась транзита газа через Украину в Европу. Кто проиграл и что будет дальше?

Россия лишилась основного маршрута поставок своего газа на ключевой европейский рынок — в новогоднюю ночь истек контракт «Газпрома» на транзит через Украину. Киев сдержал слово не продлевать его, чтобы помочь Европе окончательно избавиться от российской газовой зависимости, подорвать возможности Кремля финансировать вторжение в Украину и лишить Россию рычагов политического давления на страны ЕС.

Прокачка остановилась утром 1 января, как и обещали Украина и Евросоюз. Теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС — через Турцию. В результате доля российского газа на ближайшем и самом доходном европейском рынке сократилась всего до 5%.

А еще в 2021 году, когда Кремль развязал газовую войну против ЕС, она составляла 45% и была основным источником доходов «Газпрома» и основным источником дешевого газа для Европы.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко и добавил, что таким образом Украина помогла Европе приблизиться к заявленной цели полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Кому от этого будет хуже