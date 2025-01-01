Газопровод, работавший десятилетиями, перекрыт. До этого «исторического события» Кремль зарабатывал на поставках через Украину $5 млрд в год, Киев получал за транзит почти $1 млрд.
Россия лишилась транзита газа через Украину в Европу. Кто проиграл и что будет дальше?
Россия лишилась основного маршрута поставок своего газа на ключевой европейский рынок — в новогоднюю ночь истек контракт «Газпрома» на транзит через Украину. Киев сдержал слово не продлевать его, чтобы помочь Европе окончательно избавиться от российской газовой зависимости, подорвать возможности Кремля финансировать вторжение в Украину и лишить Россию рычагов политического давления на страны ЕС.
Прокачка остановилась утром 1 января, как и обещали Украина и Евросоюз. Теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС — через Турцию. В результате доля российского газа на ближайшем и самом доходном европейском рынке сократилась всего до 5%.
А еще в 2021 году, когда Кремль развязал газовую войну против ЕС, она составляла 45% и была основным источником доходов «Газпрома» и основным источником дешевого газа для Европы.
«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко и добавил, что таким образом Украина помогла Европе приблизиться к заявленной цели полностью отказаться от российского газа к 2027 году.
Кому от этого будет хуже
Кремль зарабатывал на поставках через Украину около 5 млрд долларов в год, Киев получал за транзит около 1 млрд, но значительную часть этих денег тратил на поддержание газопроводной системы в рабочем состоянии. Пятилетний контракт был подписан еще до войны, и за это время транзит сократился в 4 раза.
После российского вторжения в 2022 году «Нафтогаз» отказался принимать газ через один из двух газораспределительных пунктов, поскольку он попал под российскую оккупацию. А летом 2024 года второй пункт — «Суджа» перешел уже под контроль Украины после наступления в Курской области.
Однако «Газпром» не прекратил прокачку, что еще раз доказало Киеву и Евросоюзу, что поставки газа в Европу нужнее России, чем Украине. Это вскоре подтвердил и российский руководитель Владимир Путин.
«Это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто, — ругал Путин европейцев за стремление отказаться от дешевого российского газа. — Ну не хотят — не надо».
Евросоюз, со своей стороны, указывал на то, что Путин сам развязал газовую войну, и «Газпром» сокращал поставки под разными предлогами еще до вторжения в Украину. Поэтому ЕС поддерживал решение Киева не продлевать контракт на транзит.
«ЕС готовился к этому два года. Мы знаем, что Россия — ненадежный поставщик газа», — говорила в мае энергетический комиссар предыдущей Еврокомиссии Кадри Симсон.
Обойдется ли Европа без украинского транзита
За эти два года подготовки ЕС научился экономить свет и тепло, а российские поставки заместил газом из Норвегии, США и Катара. А заодно нарастил производство энергии на ветряных, солнечных и атомных станциях.
Без последствий не обошлось: цены на газ по-прежнему выше довоенных. Промышленность несет убытки, и ЕС проигрывает конкуренцию двум другим крупнейшим мировых экономикам — США и Китаю. В результате тормозится рост доходов, растут недовольство населения и популярность ультраправых, призывающих дружить с Россией и прекратить поддержку Украины.
Два главных голоса в этом хоре — Венгрия и Словакия. Словаки как раз получали газ по перекрытой 1 января ветке украинского транзитного газопровода. Словацкий премьер Роберт Фицо ездил к Путину в Москву и угрожал отказом продавать электроэнергию Украине.
Перекрытый транзит лишь усилит споры властей Венгрии и Словакии с другими странами Евросоюза и усложнит одобрение дальнейшей помощи Украине и продление санкций против России.
Однако без газа никто не останется.
И Словакия, и Австрия — конечный пункт перекрытого газопровода — полностью обеспечили свои потребности из альтернативных источников. А Венгрия продолжит получать газ через Турцию.
Скрытая угроза
На сегодняшний день турецкий маршрут — единственный путь «Газпрома» в Европу.
В этом году по нему прокачивалось 45-50 млн кубометров газа в сутки, тогда как через Украину шло примерно 40 млн кубометров.
Еще до окончания транзита обсуждались варианты сохранения украинского маршрута. Главными из них были сложные схемы поставок газа из Азербайджана или стран Центральной Азии, однако до сих пор все разговоры на эту тему носили чисто теоретический характер.
Полное прекращение транзита несет угрозу окончательной потери украинского маршрута, как это было с главным российским газопроводом в Европу — «Северным потоком». «Газпром» выключил его, посадив Германию на голодный паек, но включить обратно уже не получится — осенью 2022 года он был взорван. Кто это сделал, выясняют до сих пор.
Пока «Газпром» прокачивал газ через Украину, за все время российского вторжения никто целенаправленно не бомбил и не разрушал газопроводы и перекачивающие станции ни в Украине, ни в России. Теперь этот риск возрастает.
Потеря инфраструктуры для доставки газа из Западной Сибири в Европу болезненно отразится на перспективах «Газпрома».
Именно он стал главной жертвой газовой войны Путина — в прошлом году монополист впервые за четверть века оказался убыточным, а его выручка сократилась более чем на 25%. Полноценную замену самому близкому и богатому рынку сбыта «Газпром» не нашел и не найдет еще долгие годы.
Поможет ли Трамп «Газпрому»
Отвоевать потерянный европейский рынок надежды еще есть, и связаны они с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, отмечают аналитики исследовательского центра ICIS. Правда, надежды эти таяют с каждым днем.
«Трамп пообещал положить конец войне. Не исключено, что он заставит Украину возобновить прямые переговоры с Россией, в том числе, возможно, и о транзите газа, — пишут они. — И если ЕС не введет собственные санкции против российского газа, „Газпром" наверняка попытается вернуть утраченную долю европейского рынка».
Однако времени мало — уже в этом году резко вырастет производство сжиженного газа в США и Катаре — главных конкурентах России на европейском рынке. К тому же Трамп обещал резко нарастить добычу и заставить Европу покупать больше американского газа.
Если цены снизятся, а предложение вырастет, дело может дойти уже и до отказа не только от российского трубопроводного газа, но и от сжиженного, поставки которого из России в Европу пока что только увеличиваются. Пострадает не только «Газпром», но и второй российский газовый гигант «Новатэк».
«Это будет покруче прекращения транзита через Украину», — сказал глава газовых аналитиков исследовательского центра ICIS Том Марзек-Мансер.