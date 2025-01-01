АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Новый год на ETV+: попытка интеграции через «Голубой огонек»

И политкорректность была соблюдена: композиции звучали на русском, эстонском, английском и французском языках, в кадре появлялись с поздравлениями представители российской эмиграции.

Но верность советской телевизионной традиции постоянно оборачивалась эстетизацией архаики. И я как человек пожилой и многолетний руководитель культуры нет-нет да вспоминал посиделки в колхозном клубе.

Ситуацию не спас даже искусственный интеллект, сочинивший стихи для ведущих программы - безупречного Ильи Нартова и непосредственной Анны Сергеевой.

«Творчество» ИИ оказалось настолько бездарным и беспомощным, что это признали все – и конферансье, и гости, однако «стихи» продолжали звучать в эфире. И в какой-то момент эта история приобрела характер кибермазохизма.

При этом создателей программы нельзя упрекнуть в политической наивности: в этом году, как известно, состоятся местные выборы, поэтом у с поздравлениями на русском и эстонском языках к телезрителям обратилась трижды избранная мэром Нарвы Катри Райк и русскоязычное руководство города Таллинна во главе с мэром Евгением Осиновским.

Я не хочу заниматься детальным разбором художественных достоинств и недостатков новогодней программы ETV+, потому что художника обидеть всякий может, а творческие люди очень чувствительны к критике. Зачем же начинать новый год с осложнения моих и без того непростых отношений с ERR? Но промолчать об одном эпизоде не могу.