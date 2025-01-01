Своими впечатлениями от очередного выпуска новогодней программы на русскоязычном канале ETV+ (эфир в ночь с 31 декабря 2024 г. на 1 января 2025 г.) делится публицист Андрей Кузичкин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Новый год на ETV+: попытка интеграции через «Голубой огонек»
Думаю, хорошим эпиграфом к увиденному послужили бы строфы из бессмертного «Евгения Онегина» Александра Пушкина: «И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей... (Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей!)»
Именно с исполнения эстонской группой Regatt советско-российского шлягера «Белые розы» начался новогодний вечер на ETV+.
Эстонские парни бодро пели на русском с милым акцентом, но поверх нот я воспринимал месседж от режиссёра праздника: «Вы ждёте, что на русском канале Гостелевидения Эстонии в условиях тотального прессинга русского прозвучит песня из России? Так нате, возьмите её скорее – самую кондовую, русскую застольную, хит учащихся советских ПТУ!».
Кстати, режиссёром телепроекта выступил Райт Роланд Вескемаа, шеф-редактор – Александр Хоботов, редактор – Алина Зелимханова.
Не берусь судить об авторском замысле, но, боюсь, что режиссёр-эстонец исходил из клишированного образа типичного русского телезрителя Эстонии. А так как все русские, согласно расхожим стереотипам, со времён СССР любят «Голубой огонёк», то вот вам – эстонский вариант, чистая калька с советско-российского телевидения.
Формат простой, как пареная репа: двое ведущих подсаживаются за столик к приглашённым гостям студии, беседуют с ними, а потом идёт музыкальный номер.
Между прочим, музыкальные номера были отличными: Анне Вески, Алика Милова, Lamuko, Nica Marula, L’Era и другие исполнители отработали на высоком уровне.
И в целом получился душевный, атмосферный, уютный междусобойчик. Тем более что среди гостей преобладали журналисты ETV+.
И политкорректность была соблюдена: композиции звучали на русском, эстонском, английском и французском языках, в кадре появлялись с поздравлениями представители российской эмиграции.
Но верность советской телевизионной традиции постоянно оборачивалась эстетизацией архаики. И я как человек пожилой и многолетний руководитель культуры нет-нет да вспоминал посиделки в колхозном клубе.
Ситуацию не спас даже искусственный интеллект, сочинивший стихи для ведущих программы - безупречного Ильи Нартова и непосредственной Анны Сергеевой.
«Творчество» ИИ оказалось настолько бездарным и беспомощным, что это признали все – и конферансье, и гости, однако «стихи» продолжали звучать в эфире. И в какой-то момент эта история приобрела характер кибермазохизма.
При этом создателей программы нельзя упрекнуть в политической наивности: в этом году, как известно, состоятся местные выборы, поэтом у с поздравлениями на русском и эстонском языках к телезрителям обратилась трижды избранная мэром Нарвы Катри Райк и русскоязычное руководство города Таллинна во главе с мэром Евгением Осиновским.
Я не хочу заниматься детальным разбором художественных достоинств и недостатков новогодней программы ETV+, потому что художника обидеть всякий может, а творческие люди очень чувствительны к критике. Зачем же начинать новый год с осложнения моих и без того непростых отношений с ERR? Но промолчать об одном эпизоде не могу.
Анализируя тренды информационной повестки Кремля, я просматриваю достаточно много материалов на российских телеканалах. В новогоднюю ночь заглянул на «Голубой огонёк» телеканала «Россия». Меня интересовало, будет ли инкорпорирована тема войны в Украине в концепцию развлекательной программы. Оно было.
За одним из столиков студии оказались участники «специальной военной операции», как Москва называет официально агрессию России против Украины. Все они желали телезрителям мира и выражали уверенность в победе России. При этом никто ни слова не сказал, с кем воюет Россия и кого нужно победить.
А в студии ETV+ самыми популярными гостями оказались медийные фигуры - Александр Цуккерман и Михаил Владиславлев. Только к ним ведущие подсаживались за столик дважды.
И во второй раз господин Цуккерман решил поделиться рождественскими историями и вспомнил, как во время войны в Югославии их оператор прошёл по минному полю, чтобы снять подбитый самолёт, но остался жив.
А вот кто, с кем и почему воевал в Югославии, и чей самолёт был сбит – осталось за кадром. Видимо, такое ментальное совпадение не случайно, когда русские люди говорят о войне.
В эволюционной теории есть такие понятия – дивергенция и конвергенция. Дивергенция – это когда в разных условиях обитания родственные организмы приобретают разные признаки: чёрная окраска бабочки в городе и белая – в деревне. Конвергенция – когда в одинаковых условиях у разных организмов появляются общие признаки – плавник акулы и дельфина.
Думаю, что эксперименты с заигрыванием эстонского государственного телевидения с русскими телезрителями Эстонии могут привести к тому, что случится конвергенция, и национальная телекомпания превратится в клон российского телевидения.
Не так давно обсуждалась демонстрация на ETV+ исторического фильма об эстонцах в Петербурге с обилием российских нарративов. Критики расценили это как попытку угодить русским и вовлечь их в интеграцию, показать, как Эстония их любит.
Но я сомневаюсь, что «русский мир» испытывает потребность в эстонских копиях российской телепродукции, а потому он не сможет по достоинству оценить интеграционные усилия и благородную любовь Эстонского государства.
Конечно, «русский мир» не должен оказаться в информационном вакууме. Информационные каналы коммуникации с русскоязычными жителями Эстонии обязательно нужны.
Но для повышения их эффективности требуется модернизация и реальные реформы русскоязычного телевещания в Эстонии. Пора вырваться из плена прошлого и российского информационного влияния.