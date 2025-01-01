В четверг в полдень в президентской канцелярии в Таллинне и в Эстонском университете естественных наук в Тарту будет открыта книга соболезнований в память о президенте Арнольде Рюйтеле.
Фото ⟩ В память об Арнольде Рюйтеле в канцелярии президента откроется книга соболезнований
Сегодня вечером президент республики Алар Карис сделал первую запись в книге соболезнований.
«Роль президента – защитить страну. Искать баланс и гармонию между людьми и мнениями. Бесстрашно стоять за и перед всей нацией, независимо от времени и обстоятельств. Ты хранил и строил Эстонию даже в те времена, когда самой страны не было. Ты ценил понимание и ответственность, боролся за большее равенство. Ты поддержал путь в Европейский союз и НАТО, вселил в нас уверенность. Ты был хранителем государства, народным президентом», - написал президент Алар Карис в книге соболезнований.
Все соболезнования будут переданы семье президента Арнольда Рюйтеля после похорон.
Книга соболезнований в канцелярии Президента Республики открыта каждый день с 12:00 до 17:00 со 2 января до дня похорон президента Рюйтеля.
Церемония похорон Арнольда Рюйтеля состоится в субботу, 11 января, в концертном зале «Эстония».