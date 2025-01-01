Фото В память об Арнольде Рюйтеле в канцелярии президента откроется книга соболезнований

«Роль президента – защитить страну. Искать баланс и гармонию между людьми и мнениями. Бесстрашно стоять за и перед всей нацией, независимо от времени и обстоятельств. Ты хранил и строил Эстонию даже в те времена, когда самой страны не было. Ты ценил понимание и ответственность, боролся за большее равенство. Ты поддержал путь в Европейский союз и НАТО, вселил в нас уверенность. Ты был хранителем государства, народным президентом», - написал президент Алар Карис в книге соболезнований.