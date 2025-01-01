Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Из особняка в Лондоне украли драгоценности на 10 млн фунтов. Владельцы обещают £1,5 млн за помощь в их поиске

Copy
BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

Громкое ограбление произошло 7 декабря. Из дома на фешенебельной Авеню-роуд недалеко от Примроуз-Хилл к северу от центра Лондона были похищены ювелирные изделия на сумму 10 млн фунтов, а также дизайнерские сумки стоимостью 150 тыс. фунтов и 5 тыс. фунтов наличными.

Жертвы ограбления лондонского особняка, откуда похитили драгоценности на сумму 10 млн фунтов (12 млн долларов), предложили вознаграждение в размере 1,5 млн фунтов за информацию, которая поможет вернуть украденные вещи.

Громкое ограбление произошло 7 декабря. Из дома на фешенебельной Авеню-роуд недалеко от Примроуз-Хилл к северу от центра Лондона были похищены ювелирные изделия на сумму 10 млн фунтов, а также дизайнерские сумки стоимостью 150 тыс. фунтов и 5 тыс. фунтов наличными.

Хозяева дома, имена которых не называются, сначала предлагали вознаграждение в 500 тыс. фунтов за информацию, которая помогла бы найти и вернуть украденные ценности.

Позже они увеличили награду до 10% от стоимости всех найденных драгоценностей. Эта сумма может достичь 1,5 млн фунтов (почти 2 млн долларов), подтвердили в полиции Лондона.

Некоторые из похищенных украшений, как сообщается, принадлежат британской инфлуэнсерше азиатского происхождения Шафире Хуанг.

Шафира Хуанг
Шафира Хуанг Фото: Getty Images

Многие из похищенных предметов роскоши уникальны по своему дизайну, поэтому легко идентифицируются, заявили в полиции.

Среди украденных ювелирных изделий были, помимо прочего, два кольца с бриллиантами-бабочками от De Beers, серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек от Katherine Wang и ожерелье из золота, бриллиантов и сапфиров Van Cleef.

На браслете, инкрустированном бриллиантами, написано имя «Шафира». Предполагается, что он принадлежит Шафире Хуанг, блогерше, коллекционирующей произведения искусства
На браслете, инкрустированном бриллиантами, написано имя «Шафира». Предполагается, что он принадлежит Шафире Хуанг, блогерше, коллекционирующей произведения искусства Фото: Metropolitan Police

По данным полиции, дом был ограблен между 17:00 и 17:30 вечера 7 декабря человеком, который забрался в него через окно второго этажа.

Подозреваемый описывается полицией как белый мужчина, в возрасте от 20 до 30 лет, одетый в темную толстовку с капюшоном, брюки-карго и серую бейсболку. Его лицо было закрыто.

На Авеню-роуд, где произошло ограбление, расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне.

Похищены также часы, инкрустированные множеством бриллиантов
Похищены также часы, инкрустированные множеством бриллиантов Фото: Metropolitan Police
Украшенное бриллиантами и крупными сапфирами колье в числе похищенных ценностей
Украшенное бриллиантами и крупными сапфирами колье в числе похищенных ценностей Фото: Metropolitan Police
Кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата
Кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата Фото: Metropolitan Police
Cумочка Hermes Crocodile Kelly
Cумочка Hermes Crocodile Kelly Фото: Metropolitan Police

Related internet links

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх