В Черногории мужчина открыл огонь в баре: погибли не менее десяти человек

В результате погибли не менее 10 человек, сообщил министр внутренних дел страны Данило Саранович. По его словам, двое убитых - дети владельца заведения, который также погиб. Кроме того, несколько человек ранены.

По данным телеканала Vijesti TV, стрельбе предшествовала драка в баре. В полиции полагают, что причиной стрельбы была не мафиозная разборка, а обычный бытовой конфликт, передает агентство dpa. Стрелок ударился в бега, на его поимку брошены "все силы МВД", рассказал журналистам Саранович.

Глава МВД: Стрелок погиб

Позднее министр внутренних дел указал, что нападавший предпринял попытку свести счеты с жизнью около своего дома в Цетине. 45-летний мужчина скончался от полученных ранений по пути в больницу, добавил Саранович.

Правительство Черногории на экстренном телефонном совещании приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич в прямом телеэфире из медицинского центра назвал случившееся ужасной трагедией.

Агентство dpa отмечает, что в Черногории и других балканских странах немало людей владеют огнестрельным оружием, не имея на него лицензии.

Цетине - древняя столица Черногории, население города составляет около 14 тысяч человек. В августе 2022 года вооруженный преступник расстрелял там десять человек, а затем сам был убит вооруженным прохожим.