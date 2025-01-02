С 1 января Министерство юстиции Эстонии официально называется Министерством юстиции и цифровых технологий, пишет Rus.ERR.
Министерство юстиции Эстонии сменило название
«Защита основных прав и свобод людей в результате стремительного развития цифровых технологий стала особенно важной. В то же время предприятиям для инноваций необходима правовая определенность. Все услуги в цифровом обществе Эстонии должны быть надежными и прозрачными», – сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, слова которой передала пресс-служба ведомства.
В сферу управления Министерства юстиции и цифровых технологий теперь также входят Департамент государственной инфосистемы, Государственный центр информационных и коммуникационных технологий, фонд «Государственные инфокоммуникации» и фонд «Интернет Эстонии».