Министерство юстиции Эстонии сменило название

«Защита основных прав и свобод людей в результате стремительного развития цифровых технологий стала особенно важной. В то же время предприятиям для инноваций необходима правовая определенность. Все услуги в цифровом обществе Эстонии должны быть надежными и прозрачными», – сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, слова которой передала пресс-служба ведомства.