У Trump Hotel в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, загруженный топливом и фейерверками. Водитель погиб

Электромобиль Tesla Cybertruck, загруженный канистрами с топливом и фейерверками, взорвался в Лас-Вегасе у входа в отель, который работает под брендом, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу. Полиция пока не выяснила, было ли это происшествие акцией против Трампа или его союзника, владельца Tesla Илона Маска.

По данным полиции, утром около 8:40 автомобиль остановился перед стеклянными дверями Trump Hotel, из него пошел дым, а затем он взорвался.

Водитель машины погиб, еще семь человек получили легкие травмы.

На пресс-конференции днем в среду шериф Кевин Макмахилл из полицейского департамента Лас-Вегаса показал видеозапись взрыва и фотографии нескольких канистр из-под топлива и больших тубусов с фейерверками.

По данным CNN, следствие предполагает, что канистры с бензином, фейерверки, а также емкости с топливом для розжига и приготовления пищи на природе были подсоединены к детонаторам, которые привел в действие из кабины погибший водитель.

Шериф Макмахилл сказал, что полиция выясняет, не связано ли это происшествие с массовым убийством в Новом Орлеане.

Кроме того, как констатировал Макмахилл, следствию нужно будет установить, была ли акция у отеля направлена против Трампа или Маска.

«Очевидно, что тут Cybertruck, Trump Hotel — много вопросов, на которые надо найти ответы», — сказал шериф.

В расследовании вместе с полицией участвует ФБР.