Мистика: сборная Украины пропала на Tour de Ski – как в воду канули

Ситуация стала еще страннее из-за того, что никто не знал причину. Более того, вся команда исчезла, как в воду канула.

«Ах, я не знаю, что происходит», – сказала пресс-секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сюнне Дюрхауг в интервью Expressen.

«Ну, если честно, у меня нет ни малейшего понятия, где они», – добавила координатор Кубка мира FIS Дорис Каллен.

Таким же растерянным были и директор соревнований FIS Михал Ламплот. «Я не знаю, где они. Они просто не вышли на старт, – отметил он. - Иногда команды забывают сообщить, когда покидают турнир. В данном случае я не знаю, что произошло.»

Ламплот уточнил, что на самом деле нет правила, которое обязывает информировать об отъезде. Однако... «В дни гонок преследования было бы неплохо иметь такую информацию, так как стартовый порядок немного отличается от обычного».

Причина прекращения участия, вероятно, кроется в результатах. Единственный мужчина в украинской команде, 19-летний Денис Мухотинов, показал лучший результат на дистанции 20 км свободным стилем с раздельным стартом, заняв 88-е место. Никто из женского трио не вошел в топ-50, Виктория Олех завершила ту же дистанцию на 55-м месте. В основном борьба шла за то, чтобы избежать последних позиций.

Tour de Ski этап в Валь-ди-Фьемме 3 января – спринт (ж и м), классический стиль (13:15 – квалификация, 15:45 – финал) 4 января – 20 км скиатлон (м – 12:00, ж – 16:30) 5 января – 10 км масс-старт в гору (м – 15:15, ж – 16:30), свободный стиль