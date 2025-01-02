Эксперт: у государства нет плана на случай, если airBaltic перестанет сюда летать

За первые девять месяцев убытки airBaltic составили 49 миллионов евро, а каждый четвертый посетитель Таллиннского аэропорта путешествует через эту авиакомпанию, пишет ERR.

«С экономической точки зрения дела пока у них идут не очень. Если airBaltic понадобится дополнительное вливание капитала, латвийские налогоплательщики наверняка зададутся вопросом, почему они вкладывают деньги латвийского государства в airBaltic, когда рейсы выполняются из Эстонии, Литвы или Финляндии», - отметил Кукемельк.

По его мнению, вероятность того, что бизнес-план airBaltic окажется неуспешным, составляет порядка 40-50 процентов, и план эстонского государства на этот случай совершенно непонятен: «В авиации и экономике в целом не стоит слишком долго игнорировать реальные цифры, которыми обычно являются оборот и прибыль».