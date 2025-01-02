Duo Media Networks покажет финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2028 года

Это обеспечит местным футбольным болельщикам уникальную возможность следить за прямыми эфирами престижного спортивного события – от матчей группового этапа до финала.

Финальный турнир Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года и охватит восемь городов и девять стадионов в Англии, Шотландии, а также впервые в Ирландии и Уэльсе.

Duo Media Networks уже доказала свою способность освещать международные спортивные события. Трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже собрали более 600 000 зрителей в Эстонии, предложив свыше 250 часов прямых эфиров и специальных программ, которые подарили спортивные эмоции каждому дому.

«Для нас большая честь, что УЕФА доверил нам право донести это долгожданное событие до зрителей в Эстонии, – сказал председатель правления Duo Media Networks Юри Пихель. - Наша миссия – принести это грандиозное спортивное событие в каждый дом в Эстонии самым захватывающим и инновационным образом».

Главный продюсер спортивных программ Duo Media Тоомас Вара подчеркивает, что чемпионат Европы 2028 года будет особенным, поскольку футбол «возвращается домой».

«Через четыре года футбол снова вернется туда, где он родился, в окружении самых страстных болельщиков Европы – это комбинация, которая не может подвести. Летом 2028 года мы передадим это волнение и страсть зрителям в Эстонии наилучшим образом», – сказал Вара.

Duo Media Networks покажет в прямом эфире все 51 матч. Зрители смогут увидеть игры с превью, дополнительной информацией и анализами в рамках футбольной студии.