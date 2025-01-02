Галерея Выяснилось, какой компании доверена реконструкция таллиннского Дома искусства

Главным подрядчиком реконструкции Таллиннского Дома искусства является Nordecon AS. Архитектурный проект здания разработали Юхан Рохтла, Калле Комиссаров, Йоэль Копли и Кристийна Уэй из KUU Arhitektid, а автором интерьерного решения выступил Тармо Пийрметс из PINK Sisearhitektid.

Стоимость подписанного договора строительства составляет около 8 миллионов евро без учета налога с оборота.

Таллиннский Дом искусства был построен в 1934 году. В последний раз выставочные помещения реконструировались в 1995 году, а часть здания и инженерные системы не обновлялись со времен Второй мировой войны.

В ноябре 2022 года Таллиннский Дом искусства на время ремонта здания перевел выставочную деятельность в павильон в Ласнамяэ. Здание, которое можно будет использовать повторно, находится по соседству от центра «Линдакиви» по адресу Яан Коорти, 24.

SA Kunstihoone – центр современного искусства, выставочную программу которого в 2022–2026 годах можно увидеть в двух выставочных пространствах: в павильоне Таллиннского Дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской городской галерее.