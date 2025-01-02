Департамент транспорта предупреждает о скользких дорогах

Рано утром снег идет преимущественно на северо-востоке и юго-востоке страны. Поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно покрыта снегом или льдом, на боковых шоссе покрыты снежной кашей. Температуры по всей стране минусовые. Сильный юго-западный ветер повалил на дороги Южной Эстонии много деревьев. На дорогах скользко.