Наезд на толпу и стрельба в Новом Орлеане в новогоднюю ночь: 15 погибших, власти говорят о теракте, подозреваемый убит

Трагедия произошла примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.

«Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район», - написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Бурбон-стрит - центральная и самая известная улица Французского квартала, популярного туристического района в Новом Орлеане. На ней расположено множество ресторанов, баров, ночных клубов.

Вечером 1 января в Новом Орлеане должен был состояться традиционный новогодний матч университетских команд по американскому футболу. На это мероприятие, известное как Sugar Bowl, было продано 68 000 билетов. Матч официально отложили пока на сутки, до вечера четверга.

Бурбон-стрит в октябре 2022 года. Фото: Getty Images

Рассказ очевидца

Мужчина, который был на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в среду утром, рассказал Би-би-си, что увидел после того, как автомобиль врезался в толпу.

«Мы были в баре, мы не слышали ни стрельбу, ни столкновения, потому что музыка была очень громкой», - говорит Уит Дэвис из Луизианы. Затем люди побежали и начали прятаться под столами, как будто во время учений.

Полиция некоторое время не разрешала ему и другим людям выйти из бара, и когда их выпустили, они пошли мимо мертвых и раненых тел по всей улице.

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