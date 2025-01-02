В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в центре города в новогоднюю ночь. Погибли, по последним данным, 15 человек, 35 получили ранения.
Наезд на толпу и стрельба в Новом Орлеане в новогоднюю ночь: 15 погибших, власти говорят о теракте, подозреваемый убит
Автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции.
В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.
ФБР заявило, что расследует произошедшее как террористический акт. Оно не сразу пришло к этому выводу: в первых комментариях представители бюро говорили, что не считают случившееся терактом.
Позже ФБР выпустило заявление, в котором подтвердило ранее распространенную источниками информацию о том, что подозреваемого звали Шамсуд-Дин Джаббар и что у него в машине (вероятно, арендованной) был найден флаг группировки «Исламское государство».
В заявлении также сказано, что 42-летний мужчина был убит в перестрелке с правоохранителями на месте преступления и что он был гражданином США и жил в штате Техас.
Затем на пресс-конференции в Новом Орлеане представители властей города, штата Луизиана и ФБР уточнили, что Джаббар родился в США и имел гражданство страны от рождения.
Специальный агент ФБР Алетеа Данкан, выступавшая на пресс-конференции, добавила, что власти полагают, что у нападавшего были сообщники. Кроме того, по ее словам, на данный момент во Французском квартале Нового Орлеана, где произошло массовое убийство, найдены и обезврежены два самодельных взрывных устройства.
Данкан сообщила, что Джаббар в прошлом служил в вооруженных силах. Она сказала, что обстоятельства его выхода в отставку еще уточняются.
Трагедия произошла примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.
«Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район», - написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.
Бурбон-стрит - центральная и самая известная улица Французского квартала, популярного туристического района в Новом Орлеане. На ней расположено множество ресторанов, баров, ночных клубов.
Вечером 1 января в Новом Орлеане должен был состояться традиционный новогодний матч университетских команд по американскому футболу. На это мероприятие, известное как Sugar Bowl, было продано 68 000 билетов. Матч официально отложили пока на сутки, до вечера четверга.
Рассказ очевидца
Мужчина, который был на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в среду утром, рассказал Би-би-си, что увидел после того, как автомобиль врезался в толпу.
«Мы были в баре, мы не слышали ни стрельбу, ни столкновения, потому что музыка была очень громкой», - говорит Уит Дэвис из Луизианы. Затем люди побежали и начали прятаться под столами, как будто во время учений.
Полиция некоторое время не разрешала ему и другим людям выйти из бара, и когда их выпустили, они пошли мимо мертвых и раненых тел по всей улице.
Реакция Трампа и Байдена
К полудню по местному времени на новогоднюю трагедию в Новом Орлеане отреагировали как уходящий президент США Джо Байден, так и избранный на его место Дональд Трамп.
Джо Байден похвалил отважную и незамедлительную реакцию местных правоохранительных органов, позволившую избежать еще большего количества убитых и раненых.
В распространенном заявлении уходящего президента также сообщается, что по ходу разбирательства Байден поручил своей команде обеспечить доступность всех ресурсов и убедиться, что никакой угрозы больше не существует.
«Я от всей души сочувствую погибшим и их семьям, которые вышли на улицу, чтобы отметить праздник, - написал президент. - Насилию любого рода нет оправдания, и в нашей стране мы не потерпим нападений на какое бы то ни было сообщество».
«Преступность у нас в стране на невиданном уровне, - написал Трамп на своем сайте Truth Social. - Все мы скорбим по невинным жертвам вместе с их близкими, в том числе и семьями сотрудников полицейского департамента Нового Орлеана».
Трамп действительно много говорил о разгуле преступности, хотя имеющаяся статистика его слова не подтверждает. Насильственная преступность выросла в США во время пандемии, но затем стала падать и продолжает падать. В течение 2024 года число убийство в стране продолжило резко снижаться, писала во вторник New York Times, ссылаясь на статистику ФБР, данные властей крупнейших городов и независимых исследований.
Назвав случившееся актом чистого зла, Трамп обещал оказать властям Нового Орлеана полную поддержку в расследовании.
«Когда я говорил, что приезжающие [в США из-за рубежа] преступники гораздо хуже тех, что есть в нашей стране, меня постоянно опровергали демократы и журналисты фейковых новостей, но я все же оказался прав», - добавил Трамп.