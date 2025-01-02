AirBaltic отменяет более 4000 рейсов в летний сезон

Авиакомпания отменяет 19 авиалиний и сокращает частоту на 21 авиалинии, что затронет примерно 67 160 пассажиров, говорится в сообщении компании.

По сообщению airBaltic, авиакомпания готова оказать помощь пострадавшим клиентам, предложив альтернативные варианты путешествия или, при необходимости, полное возмещение расходов. Минимизация сбоев и обеспечение надежного обслуживания остаются главными приоритетами авиакомпании. Компания заявила, что тесно сотрудничает с Pratt & Whitney, чтобы устранить задержки в техническом обслуживании и найти надежное решение.

Клиентам, чьи бронирования затронуты изменениями, рекомендуется проверить свои бронирования на сайте airbaltic.com, где они могут выбрать альтернативные рейсы или запросить полное возмещение. В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр airBaltic или на сайт третьей стороны, где были приобретены билеты.