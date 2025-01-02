В понедельник, 30 декабря, у Алксниса случился геморрагический инсульт, после которого он впал в глубокую кому, а в среду, 1 января, скончался.

Во время перестройки полковник Алкснис был депутатом Верховного Совета и выступал против независимости Латвии, позже переехал в Россию и был депутатом Государственной думы.

Алкснис родился в Кемеровской области России, где его семья находилась в ссылке. Его дедом был бывший командующий советскими ВВС Екаб Алкснис, расстрелянный во время сталинских репрессий в 1938 году.

В 1973 году Алкснис окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Екаба Алксниса, названное в честь его деда, по специальности «инженер-радиоэлектроник"». С конца 1970-х годов служил в штабе Прибалтийского военного округа СССР в Риге.

В конце 1980-х годов Алкснис был одним из активистов, основавших организацию «Интерфронт», которая выступала против восстановления независимости Латвии. В 1989 году он был избран на съезд народных депутатов СССР, где был одним из лидеров группы депутатов, выступавших за сохранение СССР.

В 1990 году Алкснис был избран депутатом Верховного Совета Латвии и входил во фракцию "«Равноправие», выступавшую против независимости. Он проголосовал против декларации о восстановлении независимости Латвии и поддержал августовский путч 1991 года. После путча от членов Верховного Совета, которые были советскими военными, потребовали уволиться из рядов Советской армии, но Алкснис отказался это сделать, и его лишили мандата члена Верховного Совета.

В 1992 году Алкснис переехал в Россию, где продолжил свою антизападную и антилатвийскую риторику. С 2000 по 2007 год он был депутатом Государственной думы, активно работал в органах местного самоуправления. В марте 2022 года вместе с другими общественными деятелями он подписал заявление в поддержку вторжения России в Украину.

Алкснису был запрещен въезд в Латвию и в Украину.