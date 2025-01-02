Рауль Эаметс: потребители по-прежнему испытывают неуверенность

«Если в октябре изменения по сравнению с октябрем прошлого года составили -1%, то в ноябре -0,7%. Главная причина, скорее всего, - неуверенность потребителей. Люди осторожничают и ждут положительных новостей. Кроме снижения ставки Euribor, к сожалению, таких новостей пока нет», - сказал Эаметс.

По его словам, введенный в этом году налог на автомобили подтолкнул людей к покупке машин в конце прошлого года, так как регистрационный сбор особенно высок для крупных автомобилей. Поэтому, по словам Эаметса, неудивительно, что объемы продаж транспортных средств резко выросли осенью.