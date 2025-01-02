Опубликованные в четверг Департаментом статистики данные о продажах в торговле за ноябрь ясно показывают, что экономика по-прежнему топчется на месте, и причина этого кроется в неуверенности потребителей, отметил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
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Рауль Эаметс: потребители по-прежнему испытывают неуверенность
«Если в октябре изменения по сравнению с октябрем прошлого года составили -1%, то в ноябре -0,7%. Главная причина, скорее всего, - неуверенность потребителей. Люди осторожничают и ждут положительных новостей. Кроме снижения ставки Euribor, к сожалению, таких новостей пока нет», - сказал Эаметс.