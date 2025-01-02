Пассажирский паром Tallink Megastar, курсирующий на линии Таллинн-Хельсинки, будет находиться на плановом техническом обслуживании с 7 по 10 января и не сможет перевозить пассажиров в этот период.
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Паромная компания приостанавливает рейсы на линии Таллинн-Хельсинки из-за технического обслуживания
Во время дней технического обслуживания в Таллиннском порту Ванасадам на судне будут проведены различные плановые технические работы и ремонт, которые невозможно эффективно выполнить во время работы на линии.