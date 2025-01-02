Аэрофритюрница стала популярным бытовым прибором, с помощью которого можно быстро приготовить полезные блюда. Но, как и любое другое электрическое устройство, она всего за мгновение может стать потенциальной виновницей пожара.
Будьте бдительны! ⟩ Аэрофритюрница: удобно, быстро, но небезопасно
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рассказывает о распространенных ошибках, которых следует избегать при использовании аэрофритюрницы.
Осторожнее с пергаментной бумагой
В магазинах продается пергаментная бумага разного размера, предназначенная именно для аэрофритюрниц. В первую очередь она облегчает чистку прибора: под решеткой корзины собирается меньше остатков еды. Но безопасно ли использовать бумагу для выпечки?
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что прежде всего необходимо убедиться, что используемая бумага выдерживает высокую температуру: в противном случае она легко загорится.
Следить надо и за тем, чтобы в корзине было достаточно продуктов, чтобы пергамент не начал летать по фритюрнице. «Для приготовления пищи в аэрофритюрнице используется воздушный поток, поэтому во время запекания бумага может прилипнуть к нагревательным элементам, и тогда пожар не заставит себя долго ждать», - предупредил Пярьяла.
Обслуживайте прибор правильно
Во время приготовления еды в корзине аэрофритюрницы легко скапливаются остатки масла и продуктов. И поскольку устройство работает при высокой температуре, подгоревшие частички еды вместе с остатками масла могут привести к пожару. Во избежание этого советуем чистить аэрофритюрницу после каждого использования. Лучше всего для этого подходят средство для мытья посуды и мягкая губка.
Некоторые корзины аэрофритюрницы можно мыть в посудомоечной машине, но со временем посудомойка может повредить их поверхность.
Чистите нагревательный элемент как минимум раз в месяц
Если заглянуть в аэрофритюрницу, вы увидите в ее верхней части спирали – это нагревательные элементы, к которым со временем пристают остатки еды и масла. Многие забывают чистить эти спирали, поскольку увидеть их можно, только наклонив устройство или заглянув внутрь него.
Нагревательные элементы следует чистить не реже одного раза в месяц. Используйте для этого специальное чистящее средство – средство для мытья посуды не подходит.
Используйте для этого специальное чистящее средство – средство для мытья посуды не подходит
Когда спирали чистые, фритюрница лучше поддерживает температуру и сохраняет вкус блюда. Таким образом, рутинная очистка прибора предотвращает пожар, сохраняет высокое качество еды и характеристики фритюрницы.
Если не пользуетесь, отключите от электросети
Аэрофритюрница, как и тостер, чайник и т. п., относится к приборам, которые не стоит круглосуточно держать подключенными к электросети. Все потому, что неполадки в электросистеме или самом приборе может быть достаточно для того, чтобы вспыхнул пожар. При возможности подключайте аэрофритюрницу напрямую в розетку, а не в удлинитель.
Не перегружайте прибор
Если ужин на всю семью или крупная курица не влезает в аэрофритюрницу, пора задуматься о покупке прибора большего размера. Корзину аэрофритюрницы ни в коем случае нельзя перегружать, поскольку в противном случае еда будет касаться спиралей, что может привести к пожару. Полезным для устройства не будет и соус и т. п., брызги которого в большом количестве попадают на спирали. Помните, что еда должна вмещаться в аэрофритюрницу без особых усилий – так, чтобы ее приходилось туда запихивать.
Вокруг устройства должен быть воздух
Пространство вокруг аэрофритюрницы должно быть пустым. Если прибор чем-то накрыт или стоит слишком близко к стене или другим предметам, он может перегреться и стать причиной пожара. Поставьте аэрофритюрницу на ровной поверхности подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Каждая секунда на счету
В случае пожара на счету каждая секунда, поэтому важно как можно раньше узнать об опасности. Лучший помощник в этом – умный датчик дыма и угарного газа. Да, обычный локальный датчик тоже хорош, но он помогает не всегда – например, от него не будет толку, если вы не дома или крепко спите в другой комнате.
Умный датчик передает сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует и при необходимости спасет вашу семью и имущество.