Будьте бдительны! Аэрофритюрница: удобно, быстро, но небезопасно

Если заглянуть в аэрофритюрницу, вы увидите в ее верхней части спирали – это нагревательные элементы, к которым со временем пристают остатки еды и масла. Многие забывают чистить эти спирали, поскольку увидеть их можно, только наклонив устройство или заглянув внутрь него.

Нагревательные элементы следует чистить не реже одного раза в месяц. Используйте для этого специальное чистящее средство – средство для мытья посуды не подходит.

Используйте для этого специальное чистящее средство – средство для мытья посуды не подходит

Когда спирали чистые, фритюрница лучше поддерживает температуру и сохраняет вкус блюда. Таким образом, рутинная очистка прибора предотвращает пожар, сохраняет высокое качество еды и характеристики фритюрницы.

Если не пользуетесь , отключите от электросети

Аэрофритюрница, как и тостер, чайник и т. п., относится к приборам, которые не стоит круглосуточно держать подключенными к электросети. Все потому, что неполадки в электросистеме или самом приборе может быть достаточно для того, чтобы вспыхнул пожар. При возможности подключайте аэрофритюрницу напрямую в розетку, а не в удлинитель.

Не перегружайте прибор