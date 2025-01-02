Среднегодовая биржевая цена электричества в прошлом году снизилась

Если в 2023 году электричество на бирже в среднем стоило 9,1 цена за киловатт-час, то в 2024 году - 8,7 цента.

Это было значительно ниже рекордно высокой среднегодовой цены в 2022 году, которая составила 19,3 цента за киловатт-час, но значительно выше той цены, которой потребители пользовались в докризисные годы. Так, в 2020 году среднегодовой тариф составил 3,4 цента за киловатт-час.

В 2024 году дороже всего электричество стоило в январе, когда биржевой тариф составил 12,7 цента, а дешевле всего - в апреле (6 центов).

К указанным ценам для потребителя добавляются налог с оборота и прочие сборы.