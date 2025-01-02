Позировавшая для Playboy чемпионка мира подверглась критике

Чуть меньше года назад 25-летняя Беун завоевала золотую медаль на чемпионате мира на дистанции 5000 метров. Выпуск Playboy с ее фотографиями стал настолько популярным в Нидерландах, что был выпущен дополнительный тираж

Хотя это показало, что интерес к журналу был чрезвычайно высоким, не все профессиональные спортсмены одобрили такое решение. Одной из тех, кто открыто выразил несогласие, стала бывшая соперница Беун, норвежская конькобежка Фарстад.

«Это было совершенно неправильное решение. Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться своим хорошо натренированным телом, но продажа своего тела журналу не имеет ничего общего с профессиональным спортом», – сказала Фарстад Dagbladet. Она полагает, что обнаженные фото не приносят пользы ни конькобежному спорту, ни его имиджу.

24-летняя Фарстад, завершившая спортивную карьеру год назад, даже не представляет, что могла бы подобным образом, раздетой, позировать для обложки журнала.

Беун ранее комментировала свою съемку для журнала для взрослых и подтвердила, что выставила Playboy определенные условия.

«Показать грудь для меня не проблема. Это обычная часть съемок для Playboy. Но я ни в коем случае не позволила бы делать фотографии моих интимных зон. Они прислушались к моим пожеланиям», – объяснила Беун.

Беун не согласилась с Фарстад в том, что её фотографии могут бросить тень на конькобежный спорт, и подчеркнула, что они скорее повышают популярность этой дисциплины.

«Я хотела показать, что конькобежный спорт – это круто. Мне кажется, особенно молодые считают его устаревшим. Но я думаю, что это самое прекрасное занятие вообще», – сказала голландка.