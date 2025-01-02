Важные изменения, которые следует учитывать в сделках с недвижимостью в новом году

Эта поправка приведет эстонское законодательство в большее соответствие с директивой ЕС по НДС, которая позволяет государствам-членам устанавливать срок давности для нового здания до двух лет. Эстония выбрала ограничение в один год.

Например, если плательщик НДС приобрел новое жилое помещение в ноябре 2024 года и сразу же ввел его в эксплуатацию для необлагаемой НДС деятельностью (сдал в аренду как жилое помещение на длительный срок), а затем продал его в мае 2025 года, то, поскольку продажа произошла в течение года после ввода в эксплуатацию, к продажной цене обязательно добавится НДС.

НДС распространяется только на новостройки и не применяется к ценам на вторичном рынке.

Нотариальные тарифы увеличатся

В начале нового года на стол правительства поступит законопроект Министерства юстиции о повышении нотариальных тарифов с 1 марта 2025 года. В случае его принятия тарифы значительно возрастут – например, за отчуждение недвижимости стоимостью 9000 евро вместо нынешних 50,90 евро придется заплатить 120 евро.

Рост нотариальных сборов за договор купли-продажи недвижимости с установлением ипотеки будет наименьшим в Тартумаа (22,5%) и наибольшим в Ида-Вирумаа (85,9%) на основе средней стоимости сделки в уезде. В Харьюмаа тарифы вырастут на 25,5%. В то же время, из-за высокой стоимости недвижимости, средний нотариальный сбор в Харьюмаа останется самым высоким (884 евро), а в Ида-Вирумаа – самым низким (240 евро).

Изменения в нотариальных тарифах пока находятся на стадии законопроекта и могут быть пересмотрены.

Отмена налоговой льготы на проценты по жилищным кредитам

Частные лица больше не смогут вычитать из налогооблагаемого дохода проценты по жилищным кредитам. В последний раз такую возможность предоставили за 2023 год в декларации о доходах. В декларации за 2024 год вычет процентов по жилищному кредиту больше не предусмотрен.