Экс-президенту Арнольду Рюйтелю будут организованы государственные похороны

В соответствии с Законом о гарантиях бывшим президентам, Арнольду Рюйтелю, как экс-президенту республики, будут проведены похороны с государственными почестями за счет государства.

По предложению государственного секретаря Таймара Петеркопа правительство утвердило состав комиссии по организации государственных похорон. Работу комиссии будет координировать Канцелярия Президента.

Президент Арнольд Рюйтель скончался 31 декабря в возрасте 96 лет. Он был президентом Эстонской Республики с 2001 по 2006 год. В период его президентства Эстония вступила в Европейский союз и НАТО.

Рюйтель сыграл выдающуюся роль в период певческой революции и восстановлении независимости Эстонии в 1991 году. Например, в 1988 году он защищал суверенитет Эстонии в Москве.