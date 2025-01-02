В четверг в правительственной пресс-конференции примут участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») и министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).
На пресс-конференции правительства выступят Михал, Ляэнеметс, Каллас и Алендер
Пресс-конференция, которая начнется в 12:00, будет транслироваться в прямом эфире и в формате блога на портале Rus.Postimees.
Сегодня правительство обсудит вопросы защиты критически важной инфраструктуры и проблемы, связанные с энергетикой.
«С 27 декабря мы усилили мониторинг и защиту критически важной инфраструктуры в Балтийском море, в чем также участвуют наши союзники. В четверг мы рассмотрим ситуацию с защитой критически важной инфраструктуры как на море, так и на суше. Также в четверг мы обсудим вопросы обеспечения энергоснабжения и цен на энергию», - сказал премьер-министр Кристен Михал.
Он добавил: «Мы должны поддерживать темпы создания новых производственных мощностей, а также обеспечивать порядок и готовность резервов. В настоящее время у нас есть достаточные резервы в Нарве, которые можно задействовать при необходимости. Однако в перспективе нам потребуются новые управляемые мощности, более устойчивые соединения и рост доли возобновляемой энергетики, что позволит снизить среднюю цену на электроэнергию. Над этим работают как государственные, так и частные энергетические компании».