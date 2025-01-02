Премьер-министр Михал: необходимо снизить финансовую нагрузку на жителей Эстонии

Пресс-конференция, которая начнется в 12:00, будет транслироваться в прямом эфире и в формате блога на портале Rus.Postimees.

Сегодня правительство обсудит вопросы защиты критически важной инфраструктуры и проблемы, связанные с энергетикой.

«С 27 декабря мы усилили мониторинг и защиту критически важной инфраструктуры в Балтийском море, в чем также участвуют наши союзники. В четверг мы рассмотрим ситуацию с защитой критически важной инфраструктуры как на море, так и на суше. Также в четверг мы обсудим вопросы обеспечения энергоснабжения и цен на энергию», - сказал премьер-министр Кристен Михал.