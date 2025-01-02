Райнер Сакс Новогоднее чудо в украинской армии – так поднимают мораль воюющего народа

В новогоднюю ночь российская армия осуществила массированную атаку дронов, главным объектом которой стала столица Украины - Киев. По данным ВСУ, все 111 дронов были сбиты или вынуждены покинуть воздушное пространство Украины. Однако одна из жилых многоэтажек в Киеве получила серьезные повреждения, под завалами обнаружены тела двух погибших.

Спад активности на фронтах

Число российских атак на фронтах вчера значительно сократилось. Хотя однодневные события не позволяют делать далеко идущие выводы, в последние две недели наблюдается общий тренд на снижение интенсивности российских наступлений. Погодные условия в этом году не препятствовали атакам и использованию бронетехники.

На курском направлении российская армия продолжает безуспешное наступление. Большинство тактических авиаударов за последние сутки пришлось на этот регион. Командующий ВСУ генерал Сырский посетил украинские войска в этом районе. По его данным, с начала операции на Курском направлении потери российской армии составили 38 тысяч солдат и более 1000 единиц техники. Генерал подчеркивает, что эта операция - в первую очередь, кампания по истощению противника.

Ситуация на других направлениях

На харьковском направлении российские войска сохраняют пассивность. Очевидно, здесь недостаточно резервов, и позиции, захваченные ВСУ осенью, не удалось вернуть под контроль. Наступление на этом направлении имело важное политическое значение для российского командования, однако в последние четыре месяца активных атак здесь не было.