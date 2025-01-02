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Райнер Сакс Новогоднее чудо в украинской армии: так поднимают моральный дух воюющего народа (1)

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Боец украинского спецподразделения готовит дрон к атаке. Иллюстративное фото.
Боец украинского спецподразделения готовит дрон к атаке. Иллюстративное фото. Фото: Dmytro Smolienko/SIPA
  • Украина получила новые дроны.
  • Китай использует ту же риторику, что и Россия перед полномасштабной войной.
  • Число атак российской армии на фронтах значительно сократилось.

Украинская военная разведка получила на вооружение первые ударные дроны Hazard нового поколения. Благодаря использованным при их создании материалам, эти беспилотники невидимы для электронных систем слежения, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Украинская разведка выполняет значительную часть ударов по целям высокой ценности, и ожидается, что вскоре новые дроны будут продемонстрированы в боевых условиях.

В новогодних обращениях украинских лидеров важное место занимает демонстрация новых систем вооружения и достижений оборонной промышленности. Все понимают, что необходимо внушить украинцам веру в свою способность остановить российскую агрессию и отбросить врага. Жалобы на трудности никому не помогут. Важно отметить, что дроны Hazard закуплены благотворительной организацией Help Heroes of Ukraine, которая собирает пожертвования для защитников Украины.

Китай повторяет путь Путина?

Председатель КНР в новогоднем обращении заявил, что народ по обе стороны Тайваньского пролива - одна семья, и никто не сможет разорвать эти кровные узы или остановить процесс исторического воссоединения. Президент России годами говорил о том, что украинцы - это такие же русские, как и россияне, что, впрочем, не помешало ему начать войну и целенаправленно уничтожать украинский народ на его земле.

Вся остальная пропаганда КНР не оставляет сомнений в том, что Китай скорее готовится к войне или военному давлению, чем к мирному сближению с Тайванем. Для Коммунистической партии Китая идеологическая чистота столь же важна, как и территориальная целостность, что исключает возможность сохранения политической системы Тайваня в качестве региональной автономии в составе КНР. Полное подчинение Тайваня предпочтительнее долгосрочной интеграции. 

Массированная атака на Киев

В новогоднюю ночь российская армия осуществила массированную атаку дронов, главным объектом которой стала столица Украины - Киев. По данным ВСУ, все 111 дронов были сбиты или вынуждены покинуть воздушное пространство Украины. Однако одна из жилых многоэтажек в Киеве получила серьезные повреждения, под завалами обнаружены тела двух погибших.

Спад активности на фронтах

Число российских атак на фронтах вчера значительно сократилось. Хотя однодневные события не позволяют делать далеко идущие выводы, в последние две недели наблюдается общий тренд на снижение интенсивности российских наступлений. Погодные условия в этом году не препятствовали атакам и использованию бронетехники.

На курском направлении российская армия продолжает безуспешное наступление. Большинство тактических авиаударов за последние сутки пришлось на этот регион. Командующий ВСУ генерал Сырский посетил украинские войска в этом районе. По его данным, с начала операции на Курском направлении потери российской армии составили 38 тысяч солдат и более 1000 единиц техники. Генерал подчеркивает, что эта операция - в первую очередь, кампания по истощению противника.

Ситуация на других направлениях

На харьковском направлении российские войска сохраняют пассивность. Очевидно, здесь недостаточно резервов, и позиции, захваченные ВСУ осенью, не удалось вернуть под контроль. Наступление на этом направлении имело важное политическое значение для российского командования, однако в последние четыре месяца активных атак здесь не было.

На купянском и лиманском направлениях активность российских войск снизилась, ситуация остается стабильной. На северском направлении идут локальные бои за позиции, активность противника также спала.

В районе Бахмута продолжаются активные атаки российской армии. Украинские войска оставили некоторые передовые позиции, что привело к расширению серой зоны. Бои в городе Торецк идут в тех же районах, что и в предыдущие дни.

На покровском направлении российские войска продвигаются небольшими шагами. К юго-западу от Донецка продолжаются рутинные попытки наступления, но без значительных успехов.

На юге российские войска сохраняют пассивность, ведутся разведывательные бои.

Грузия: напряженность и протесты

В Грузии президент Саломе Зурабишвили решила уйти в отставку и покинуть свою резиденцию, что позволило новому президенту, назначенному правительством, беспрепятственно вступить в должность. Это решение помогло избежать дальнейшей эскалации.

Новогодние торжества в Тбилиси прошли многолюдно и напоминали скорее антивластный фестиваль, в котором слились народное гуляние и политический протест. У правительства есть возможность снизить напряженность, если оно проявит гибкость. Однако политическая ситуация остается нестабильной, и риск массовых протестов сохраняется.

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