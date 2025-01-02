Старые новогодние елки можно утилизировать экологичным образом

«Призываю всех таллиннцев по завершении праздников отнести елку в ближайший к дому пункт сбора: в этом случае елки не будут портить городской пейзаж, а будут переработаны для производства теплоэнергии, - сказала вице-мэр Маргот Роозе. - Напоминаю, что с елей обязательно нужно снять украшения, целлофановую упаковку и все прочее: только в этом случае их можно будет переработать в древесную щепу».

Адреса пунктов сбора приведены на сайте tallinn.ee/joulukuused. В Пирита пункты сбора открыты с сегодняшнего дня до 19 января, в Кесклинне - 3–8 января, в Мустамяэ - 3–26 января, в Кристийне - 3–27 января, в Хааберсти - 3-30 января, в Нымме - до 19 января, в Пыхья-Таллинне - до 30 января и в Ласнамяэ - со 2 января до 3 февраля.

Новогодние ели также можно отнести на все таллиннские станции приема отходов. Перед сдачей елку желательно распилить на части и упаковать. Стоимость сдачи одного кубометра на станции приема отходов составляет 6,1 евро. Если у вас нет возможности самостоятельно перевезти елку, можно заказать ее вывоз у фирмы, которая вывозит мусор в вашем районе, и к условленному времени отнести елку к мусорному контейнеру.

Искусственные елки и рождественские украшения, если они в хорошем состоянии, но больше не нужны вам, можно отнести в пункты повторного использования или в Центр повторного использования. Непригодные для использования искусственные ели (пластиковые отходы) и рождественские гирлянды (электронные отходы) следует сдать на станцию приема отходов. Сломанные украшения можно выбросить в контейнер для смешанных бытовых отходов.

Полная информация приведена на сайте (Экономика замкнутого цикла и отходы).