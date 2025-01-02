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ФОТО Праздник обернулся трагедией: во время застолья убили мужчину средних лет (11)

Перевод: Каролина Вертяева
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Рано утром 2 января полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир в Тырва было найден труп.

В квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA).

По предварительным данным, его 50-летний друг, находившийся в квартире, напал на него с ножом во время совместного употребления алкоголя. От полученных травм пострадавший скончался.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Двух других присутствующих в квартире, доставили в вытрезвитель.

Точные обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках уголовного производства.

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